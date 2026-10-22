Bilancio San Giovanni in Marignano 890mila euro per la bonifica ex Metalcrom: fondi Pnrr, zero costi per il Comune

Approvata in Consiglio comunale la sesta variazione al bilancio 2026-2028. Risorse anche per strade, campanile di Santa Lucia, sostegno scolastico ed eventi turistici

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 21 ottobre di San Giovanni in Marignano, è stata approvata la sesta variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e al Documento unico di programmazione. La variazione di bilancio recepisce l’incremento delle risorse destinate alla bonifica dell’ex sito inquinato Metalcrom, il cui finanziamento complessivo raggiunge 890.173 euro, interamente coperti da fondi Pnrr. Il risultato è stato possibile grazie a un incremento di 500.000 euro dei finanziamenti destinati alla riqualificazione dei cosiddetti “siti orfani”, disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attraverso la Regione Emilia-Romagna.

Per recepire le nuove risorse è stato approvato anche il primo aggiornamento del Piano triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e dell’elenco annuale 2026. Sui fondi complessivamente assegnati, 346.500,19 euro risultano già ammessi a pagamento, mentre 543.672,81 euro rappresentano le risorse residue da destinare ai lavori in variante, che vengono inserite nel Piano aggiornato.

"L’aggiornamento - spiega l'amministrazione comunale - consente di dare continuità agli interventi di bonifica e di completare le opere previste. Si tratta di un intervento di rilevanza ambientale per il territorio, che potrà essere realizzato grazie ai finanziamenti europei, senza gravare sulle risorse del bilancio comunale per la quota interamente finanziata".

Tra le entrate figurano anche 114.480 euro derivanti dalla riduzione del capitale sociale della SIS, già prevista dalla deliberazione consiliare approvata nel luglio scorso. Le risorse saranno destinate alla manutenzione della rete stradale comunale e al delicato intervento di restauro del campanile della chiesa di Santa Lucia. Sono stati inoltre integrati i trasferimenti regionali destinati agli educatori di sostegno per gli alunni con disabilità nelle scuole, a conferma dell’attenzione verso l’inclusione e il supporto educativo. Trovano spazio anche un contributo regionale di 8.000 euro per gli eventi turistici e le risorse destinate alla digitalizzazione e all’innovazione della pubblica amministrazione, previste dal decreto 241/2026.

“Con l’approvazione della sesta variazione - commenta l’amministrazione comunale - si conferma l’impegno a mantenere una gestione finanziaria equilibrata, capace di intercettare finanziamenti esterni e di trasformarli in interventi concreti per la comunità. Il provvedimento consente di rispondere alle esigenze del personale, sostenere le scuole e i servizi, programmare manutenzioni e investimenti e proseguire le opere finanziate con risorse Pnr, senza compromettere gli equilibri di bilancio”.