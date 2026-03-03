9 marzo possibili disagi sul fronte sanità: è sciopero per il personale Ausl Romagna

Saranno comunque assicurati i servizi pubblici essenziali

Parte del personale di Ausl Romagna sciopererà per l'intera giornata del 9 marzo. Nella fattispecie la mobilitazione è stata indetta dalle associazioni sindacali Slai Cobas Per Il Sindacato di classe, Usb e Usi 1912, aderenti Cub Sur e Adl Cobas. Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.