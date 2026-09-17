A caccia senza licenza e porto d’armi: denunciato nel Riminese

Nei guai anche il proprietario del fucile

È stato sorpreso a praticare la caccia senza la licenza e porto d'armi: un uomo è stato denunciato nel Riminese, a seguito dei controlli del Nucleo Carabinieri Forestale. L'uomo identificato utilizzava un fucile non di sua proprietà (non aveva il porto d'armi) e la denuncia è scattata per porto abusivo di armi e furto aggravato ai danni dello stato, in quanto aveva abbattuto fauna selvatica, che costituisce patrimonio indisponibile dello stato, senza autorizzazioni. Il proprietario del fucile a sua volta è stato denunciato per non aver adottato "le prescrizioni sulla custodia di armi ed esplosivi con la dovuta diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica". I Carabinieri hanno sequestrato fucili, munizioni e selvaggina.