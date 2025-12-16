A Casa Madiba tornano i mercatini di Natale dei Custodi del Cibo

Mercoledì 17 dicembre a Casa Madiba una mostra mercato natalizia con artigianato, laboratori per bambini, spettacoli e progetti sociali

Mercoledì 17 dicembre, dalle ore 16.30, ritorna a Casa Madiba a Rimini il secondo appuntamento con i mercatini di natale de I & le custodi del cibo - Mostra/Mercato dei produttori indipendenti con tante artigiane presenti. Un'occasione per vivere. Tanti gli appuntamenti, in particolare questo mercoledì, dedicati alle tante famiglie e bambini che attraversano la mostra/mercato e lo spazio autogestito. Saranno protagonisti, tra gli altri, i ragazzi della Pizzeria sociale Il Varco di Rimini, un progetto di riscatto per e con le persone senza casa ospitate a Casa Don Andrea Gallo Rimini, Morrys con gli spettacoli di giocoleria e il laboratorio di eco printing del Faro.

Il programma



Dalle 15:00 Mercatino produttorə agricoli

Dalle 15:30 Madiba Vintage CORNER a sostegno delle attività del Guardaroba Solidale Madiba e come alternativa alla fast-fashion

Dalle 16:30 Mercatini di natale artigianato

Dalle 16:30 Laboratorio per bambinə con la tecnica dell’eco-printing “Realizziamo insieme i biglietti di auguri per natale” a cura di Faro. Comunità di Apprendimento

Dalle 16:30 Terratro Lambe Lambe di Romina Tassinari

Ore 18:00 Spettacolo di Giocoleria con Morrjs Joy

Possibilità di cena o merenda con cassoni e focacce di Sal’meni e pizza cotta nel forno a legna della Pizzeria sociale “Il Varco”.