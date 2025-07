A Casteldelci si dorme sotto le stelle con la speciale "Bubble Room": l'innovativo progetto

Nuove forme di ospitalità a Casteldelci: una "cupola" termoregolabile per dormire a contatto con la natura

Casteldelci potenzia la sua offerta turistica, offrendo una nuova forma di ospitalità. È stata infatti inaugurata, sabato 21 giugno, la Bubble Room Experience, nata su idea di Angela Salimbeni. "Una nuova dimensione dell'ospitalità immersiva" è la Bubble Room, una cupola trasparente che permette di provare l'emozionante esperienza di dormire sotto le stelle, ma con ogni comfort, a partire dal giusto riscaldamento o raffreddamento. L'area, immersa in 10.000 metri quadrati di pineta privata, dispone anche di una moderna vasca finlandese, riscaldata e con idromassaggio. Un'esperienza turistica particolarmente suggestiva anche grazie al panorama mozzafiato: lo sguardo spazia dalle linee dell’Appennino alle dolci pareti della Val Senatello e di tutta la Valmarecchia.

L'inaugurazione è avvenuta sabato 21 giugno, alla presenza di Angela Salimbeni e della famiglia. Presente anche il sindaco Fabiano Tonielli. «Trasformare i sogni in realtà non è mai facile – ha dichiarato l’ideatrice Angela Salimbeni – ma grazie all’aiuto di tutta la famiglia e tanti amici, ci siamo riusciti».

«Abbiamo viaggiato, scoperto forme di turismo esperienziale e poi... è successo. Abbiamo trovato questa pineta sulle nostre colline, con un panorama spettacolare. È lì che è nata la scintilla», ha aggiunto.

Bubble Room Experience è la prima struttura di questo tipo in provincia e si propone come un’esperienza esclusiva che coinvolge tutti i sensi. Una proposta che arricchisce l’offerta turistica del territorio, valorizzando la bellezza dell’entroterra in un dialogo ideale tra natura, comfort ed emozione.«Dal 10 luglio 2025 sarà possibile prenotare direttamente sul sito www.bubbleroomexperience.com, scegliendo un soggiorno che include il pernottamento, l’accesso alla vasca finlandese e la prima colazione servita direttamente in struttura. Ma non finisce qui: l’offerta sarà arricchita da esperienze su misura, tra cui aperitivi al tramonto, cene romantiche sotto le stelle, osservazioni guidate con astrofili e persino sessioni di yoga all’alba, per un’immersione completa nella magia del luogo», chiosa Angela Salimbeni.