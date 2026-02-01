A Cattolica apre lo sportello europeo: informazioni su bandi, finanziamenti e altri servizi

A dare il via al progetto “antenne” europee è stato il coordinamento del Centro Europe Direct della Romagna

L’Europa è più vicina. Apre anche a Cattolica uno sportello informativo sulle tematiche e politiche dell’Unione europea, come bandi, finanziamenti e altri servizi per i cittadini. Sportelli detti “antenne” che saranno attivati in altri Comuni della Romagna i quali fanno parte della rete territoriale Europe Direct. A dare il via al progetto “antenne” europee è stato il coordinamento del Centro Europe Direct della Romagna che si è riunito a Ravenna venerdì scorso. In rappresentanza dell’Amministrazione di Cattolica era presente il presidente del Consiglio comunale Alessandro Montanari accompagnato alla referente dello sportello di Cattolica, la dirigente al turismo Claudia Rufer. L’”antenna” della città avrà sede a Palazzo del Turismo.

“L’ufficio europeo era già nel nostro programma elettorale – spiega il presidente del consiglio comunale Montanari - e aderendo a questo progetto manteniamo un impegno preso con i cittadini e cittadine di Cattolica. È un progetto importante che ci permette di aprire uno sportello Europa al servizio dei cittadini con esperti pronti a fornire informazioni su bandi, politiche europee, finanziamenti. Si tratta di un avamposto europeo e soprattutto rappresenta un sostengo concreto che ci permette di interagire con la Commissione europea. Ci avvicina all’Europa, a questo ente che viene ancora percepito lontano e invece noi siamo Europa e cittadini europei. Grazie a queste “antenne” possiamo avvicinare ancora di più l’Europa alla gente, in questo modo ora entra nella nostra quotidianità. Per la nostra Amministrazione che è europeista, si tratta di un risultato molto importante. Anche alla luce di quello che succede intorno a noi, c’è bisogno di un’Europa sempre più vicina”.

All’appuntamento di venerdì hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio comunale Montanari, anche Barbara Monti, assessora alle Politiche europee del Comune di Ravenna, una rappresentanza del territorio ravennate: Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna e sindaca del Comune di Russi, l’assessore del Comune di Alfonsine e rappresentante dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Luca Capacci e referenti dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Cervia. La nuova rete dell'area vasta è stata rappresentata dalle assessore Paola Casara del Comune di Forlì e Giorgia Macrelli del Comune di Cesena, da Bruno Biserni presidente del GAL L’Altra Romagna, dalla referente per la Provincia di Forlì-Cesena, da Valentina Ridolfi, assessora del Comune di Rimini.

Il percorso del Centro Europe Direct della Romagna, avviato nel 2021, è riconfermato dalla Commissione europea per il periodo 2026-30 e si rafforza grazie all'insieme degli enti che convintamente intendono investire in educazione all’Europa nelle scuole e tra i giovani, informazione e divulgazione su politiche e azioni dell’Unione europea e in azioni di creazione di comunità attive sul territorio, coinvolgendo cittadini, attivisti e realtà locali.

I rappresentanti della nuova rete territoriale hanno confermato e ragionato sul nuovo assetto che, oltre al Centro collocato a Ravenna, vedrà l’attivazione di dieci antenne territoriali, per rendere l’informazione su tematiche e opportunità europee ancora più efficace, capillare, accessibile e vicina ai cittadini romagnoli.

«Oggi abbiamo confermato un impegno e un percorso di collaborazione territoriale improntato alle tematiche europee – ha dichiarato Barbara Monti, assessora alle Politiche europee del Comune di Ravenna – ci siamo confrontati sulle modalità del lavoro di rete e ci siamo già dati un primo obiettivo concreto, l’organizzazione di un "Maggio europeo", diffuso in tutta la Romagna con eventi e iniziative di divulgazione e informazione su ciò che l'Unione europea rappresenta e realizza per la nostra comunità».