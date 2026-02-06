A Cattolica ballerini da tutto il mondo: il contest internazionale registra un 33% di partecipanti in più

Da giovedì 19 febbraio a domenica 22

Oltre il 33 per cento di candidature in più rispetto allo scorso anno, con ballerini provenienti da tutta Italia, dall’Europa, America Latina e Australia, tra cui le più grandi star mondiali della disciplina. Cattolica si conferma centro internazionale della danza e importante trampolino di lancio per giovani talenti con la nuova edizione, la quinta, dell’International Talent Award, l’evento ideato e promosso dal comitato “Metti le Ali al Talento”, patrocinato dall’Amministrazione comunale e realizzato con la collaborazione del Teatro della Regina. Da giovedì 19 febbraio a domenica 22, Ita 2026 animerà la città a passo di danza tra master class (quasi tutti sold out), competizioni e artisti in residence. Dopo i primi tre giorni dedicati alla formazione e alle competizioni con ballerini e ballerine di rilevante talento selezionati da parte di una giuria di massimi esperti, domenica 22 l’evento si chiuderà con il momento culminante, il Grande Soirée de Danse – International Ballet Gala, in programma alle ore 18, al Teatro della Regina. Uno spettacolo unico e di grande prestigio, che vedrà salire sul palco sia le giovani ballerine e ballerini vincitori delle selezioni che i maestri della Giuria, tutti e tutte étoile di fama internazionale.