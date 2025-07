Sicurezza, a Cattolica chiusi 15 giorni due locali notturni: la gestione, "Fatti non dipendono da noi"

La Questura ha disposto la sospensione della licenza, per 15 giorni, per la società che gestisce due locali

Quindici giorni di chiusura per due locali notturni del litorale di Cattolica, gestiti dalla stessa società. Li ha disposti la Questura di Rimini in base all'art.100 del Tulps, con la sospensione temporanea della licenza per il gestore.

Da inizio giugno si sono verificati alcuni episodi che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri, compresi un arresto per spaccio durante un evento musicale, una tentata rapina nel parcheggio del locale e anche un accoltellamento al culmine di una rissa, fatto avvenuto all'alba di domenica 8 giugno. Da qui la decisione della Questura di procedere secondo il disposto di legge dell'art. 100 del Tulps

La società di gestione dei due locali, sulle pagine social degli stessi, parla di chiusura "per motivi indipendenti dalla nostra volontà e per fatti che prescindono dalla gestione dei locali".

Sulla pagina di uno dei due locali, è apparso poi anche un video in cui la titolare ha espresso la sua amarezza per la decisione della Questura: "Sono arrabbiata. Non posso nulla e questo mi fa arrabbiare ancora di più. Tutto il sentimento che abbiamo, lo abbiamo dato in questo. Mi dispiace, non so cosa dirvi e non so cosa intendo fare. Ma non vi dico perché sono così arrabbiata. Non credo sia corretto. A queste cose non si può stare, perché uno ci mette la vita. Io ho messo tutto il cuore. Mi dispiace e non so se avrò voglia di continuare".