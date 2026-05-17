A Cesenatico apre “Signor Tacos 2”: la nuova sfida di Sassi Terzi

Arrivato in Italia nel 2006, Sassi Terzi si prepara a inaugurare una nuova tappa del suo progetto commerciale

C’è una storia di coraggio, sacrificio e visione imprenditoriale dietro il percorso di Sassi Terzi, ristoratore italo-tunisino che da quasi vent’anni ha scelto Cesenatico come casa e luogo in cui costruire il proprio futuro.

Arrivato in Italia nel 2006, dopo un percorso iniziato tra Tunisia e Sicilia e proseguito poi in Romagna, Sassi si prepara ora a inaugurare una nuova tappa del suo progetto commerciale.

Domenica 17 maggio, a partire dalle 19, aprirà ufficialmente “Signor Tacos 2”, in Viale Carducci 141, a pochi passi dal primo storico locale, oggi rinominato “Signor Tacos 1”.

Il nuovo punto vendita nasce sull’onda del successo del marchio “Signor Tacos”, avviato nel 2019 e diventato negli anni un punto di riferimento per giovani, famiglie e clienti di Cesenatico e dintorni. Se il primo locale continuerà a mantenere la propria anima da fast food moderno, con french tacos, pizza, kebab e street food, “Signor Tacos 2” proporrà invece un’offerta più orientata alla cucina araba e tunisina, senza rinunciare a pizze e kebab.

Nel menù troveranno spazio specialità tradizionali, panini, couscous, fritto misto e grigliate di carne, in una proposta pensata per unire sapori mediterranei, convivialità e contaminazione culturale.

«Questo è solo l’inizio – racconta Sassi Terzi –. Voglio realizzare qualcosa di importante: un posto dove le persone possano stare bene, mangiare bene e vivere una bella esperienza. Cesenatico mi ha accolto e mi ha dato tanto. Ora tengo a ricambiare».

L’inaugurazione di domenica sarà aperta a tutti e pensata come una vera occasione di festa. Dalle 19 gli ospiti potranno partecipare a un ricco buffet con pizza al taglio, crocchette di pollo, couscous, riso speziato, rotoli kebab, panini tunisini, fritti, makrouds – i tradizionali dolci tunisini con cuore ai datteri – e tante altre specialità preparate dallo staff.

Non mancheranno musica e spettacolo: la serata sarà animata dal dj set di Andrea Lucchi e dall’esibizione di danza del ventre di Sonia Bertozzi, in arte “Khadija”, con l’obiettivo di trasformare l’apertura del nuovo locale in un momento di incontro, condivisione e divertimento.

«L’evento è aperto a tutti – sottolinea Terzi – perché chiunque abbia piacere possa venire a celebrare con noi questo nuovo inizio».

Con “Signor Tacos 2”, Sassi Terzi conferma la volontà di continuare a investire sul territorio, puntando su una proposta giovane, multiculturale e capace di unire cucina, tradizione e intrattenimento.

Domenica 17 maggio non sarà dunque una semplice inaugurazione, ma l’apertura di un nuovo capitolo di una storia iniziata quasi vent’anni fa e che oggi continua a crescere, per la seconda volta nel cuore di Cesenatico.