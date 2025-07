A Cesenatico c'è il party per scambiarsi i vestiti e rinnovare il guardaroba a costo zero

All’Hotel Flamingo una serata all’insegna dello stile sostenibile

Venerdì 4 luglio (ore 21, entrata libera), all’Hotel Flamingo di Gatteo Mare, a cento metri dal confine con Cesenatico, una serata all’insegna dello stile, della musica e, soprattutto, della sostenibilità. L’appuntamento si intitola “Swap Party” ed è un’iniziativa originale che abbina il gusto della moda all’arte del riciclo.

Lo “Swap Party”, infatti, è uno scambio eco-sostenibile che ti permette di dare nuova vita ai capi che non usi più. Un gesto semplice e di tendenza per rinnovare il tuo guardaroba a costo zero. L’invito, infatti, è quello di portare vestiti e accessori in buono stato, puliti e senza vistosi segni di usura che si potranno scambiare “alla pari” in un’atmosfera divertente e creativa.

Il programma della serata si apre alle 21 con l’apertura delle porte e l’accettazione dei capi. Alle 21.45 inizia lo Swap Party e, a seguire, il Dj Set sotto le stelle. Nel corso della serata sarà possibile effettuare anche una consulenza di armocromia con Tamara Molendini per scoprire i tuoi “colori ideali”.

A condurre la serata sarà Martina Pascutti, presentatrice televisiva e volto noto del piccolo schermo.