A Cesenatico salgono a 4 i casi di Chikungunya: due nuovi contagi accertati

Gli ultimi due infettati sono un 21enne e un 36enne

Sono saliti a quattro i casi dichiarati di Chikungunya nel territorio comunale di Cesenatico. L'Ausl Romagna, riferisce l'Ansa, ha comunicato di avere accertato altri due infettati. Si tratta di un 21enne e di un 36enne, che sono comunque in buone condizioni di salute. Anche in questi due casi, come i precedenti, dall'indagine epidemiologica ancora in fase di svolgimento, le persone non risultano rientrate dall'estero. Sono in corso gli interventi di disinfestazione straordinaria previsti dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi e le attività di sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso la diffusione di materiale informativo porta a porta in alcune aree della città. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente in due settimane.