A Coriano il Natale si festeggia in movimento: pedalata e corsetta

Decima edizione per la Corsetta di Natale del 25 dicembre

Coriano si prepara a vivere il Natale all’insegna dello sport, della condivisione e dello stare insieme, con due appuntamenti aperti a tutti che uniscono movimento, convivialità e spirito natalizio.

Il primo appuntamento è la Pedalata di Natale, in programma domenica 21 dicembre 2025, con ritrovo alle ore 9.00 in Piazza Don Minzoni.

Una pedalata di gruppo, aperta sia a MTB che a bici da strada, pensata non come competizione ma come occasione per ritrovarsi, pedalare insieme e scambiarsi gli auguri di Natale.

Al rientro, un aperitivo in compagnia per concludere la mattinata in un clima di festa. La partecipazione è gratuita.

Il secondo appuntamento è la Corsetta di Natale, in programma giovedì 25 dicembre 2025, che quest’anno raggiunge la 10°edizione.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso la Pasticceria Gironi, con partenza alle ore 10.00 da Piazza Don Minzoni.

Accanto ai cittadini, parteciperanno anche il Sindaco Gianluca Ugolini e l’Assessore Anna Pazzaglia. “Questa iniziativa è un bel momento di comunità: lo sport è un linguaggio semplice e universale, capace di far incontrare le persone e rafforzare il senso di partecipazione”, sottolinea il Sindaco Gianluca Ugolini.

I partecipanti potranno scegliere tra una corsetta di circa 8 km, senza velleità cronometriche, oppure una camminata di 5 km, rendendo l’iniziativa accessibile a tutti.

La partecipazione è gratuita e, al termine, ad attendere tutti ci saranno the caldo, ciambella e vin brulé, gentilmente offerti dalla Pasticceria Gironi.

Due iniziative semplici ma dal forte valore simbolico, che raccontano un Natale vissuto insieme, in cui istituzioni e cittadini condividono lo stesso passo e la stessa direzione.