A Coriano un incontro sulla storia dell’emancipazione femminile in Italia

Il 2 giugno al Teatro CorTe l’evento “La Repubblica delle Donne” con Emma Petitti e Domenica Spinelli

La Sezione ANPI “Fratelli Ciavatti” di Coriano organizza l’incontro pubblico “La Repubblica delle Donne. Il lungo percorso di emancipazione femminile”, in programma martedì 2 giugno 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Isotta del Teatro CorTe di Coriano.

L’iniziativa intende ripercorrere le principali tappe dell’emancipazione femminile in Italia, dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, mettendo in evidenza le conquiste sociali, civili e politiche che hanno contribuito a rafforzare il ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni democratiche.

Ad aprire e moderare l’incontro sarà il prof. Oreste Godi, vicepresidente della Sezione ANPI di Coriano e docente di Storia, che curerà una presentazione dei percorsi di emancipazione femminile in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi. Successivamente, il professore proporrà alcuni quesiti alle ospiti istituzionali, favorendo un momento di confronto e approfondimento sui temi della partecipazione femminile alla vita pubblica e sulle sfide ancora aperte in materia di pari opportunità.

Interverranno:

On. Emma Petitti, Consigliera regionale dell’Emilia-Romagna;

Sen. Domenica Spinelli, Senatrice della Repubblica.

L’evento rappresenta un’occasione di riflessione sul contributo fondamentale delle donne alla costruzione della democrazia italiana e sul valore della memoria storica come strumento per comprendere il presente e progettare il futuro. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Coriano.