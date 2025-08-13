A Ferragosto un brindisi collettivo sotto le stelle con la birra: torna BiRimini

Dal 14 agosto a domenica 17 torna l'evento di piazzale Fellini con mercatini dell'artigianato, street food e musica dal vivo

Quando l’estate raggiunge il suo apice, Rimini risponde con un brindisi collettivo sotto le stelle: torna BirRimini, il grande villaggio della birra artigianale che da domani, 14 agosto, fino a domenica 17 agosto trasforma piazzale Fellini in un’oasi di sapori, suoni e convivialità. Un appuntamento diventato ormai irrinunciabile per residenti e turisti, pronto ad animare il cuore pulsante di Marina Centro con quattro giornate all’insegna del buon bere, del buon cibo e della musica dal vivo. La serata inaugurale va in scena domani, dalle 18 all’una, mentre dal 15 al 17 agosto il sipario si alzerà già a mezzogiorno per offrire un’esperienza continuativa di gusto e intrattenimento. A promuovere l’iniziativa è il Comitato Assovespucci, la più ampia realtà associativa del territorio riminese che riunisce oltre settanta tra hotel, ristoranti e locali. “Ci saranno mercatini dell’artigianato, street food, musica dal vivo e deejay set – spiega Alessandro Salomao, presidente di Assovespucci -. Il nostro obiettivo è quello di offrire un Ferragosto aperto a tutti dove la birra, il buon cibo e la musica si uniscono in un’atmosfera accogliente e festosa. Un Ferragosto durante il quale divertirsi, tutti insieme”.



Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione si distingue per il suo stile inconfondibile: tavolini in pallet, atmosfera country e un sottofondo musicale che spazia dal pop al rock italiano, accompagnando le serate tra amici, famiglia e amanti del gusto. A fare da protagonisti, naturalmente, ci sono i migliori birrifici artigianali, affiancati da street food di qualità, mercatini dell’artigianato e un ricco calendario di eventi musicali che scandiranno le giornate e le notti di Ferragosto. La serata di domani vedrà salire sul palco la band NoveZeroTre: un quintetto che ripercorre la grande musica italiana dagli anni Sessanta a oggi, spaziando dai cantautori storici ai gruppi più recenti. Venerdì sarà il turno del deejay Andrè Cardillo, mentre sabato toccherà a Enrico Boldrini firmare la colonna sonora di piazzale Fellini.