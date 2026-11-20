A Giampiero Griffo il Premio per la Pace 2026 di EducAid

Domenica 6 dicembre a Santarcangelo di Romagna la cerimonia di premiazione dell'attivista, da oltre cinquant'anni impegnato nella difesa dei diritti delle persone con disabilità

Si svolgerà domenica 6 dicembre 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare “Maria Cristina Garattoni”, in Municipio a Santarcangelo di Romagna, la cerimonia di conferimento della terza edizione del Premio per la Pace promosso da EducAid.

L’evento - che concluderà idealmente la camminata La pace parte da me, promossa dalla Consulta del Settore Civile nell’ambito di WEek CARE: Settimana per la Cultura e la Cura della Solidarietà - prevede un talk con la partecipazione di Flavia Saraceni, assistente sociale e peer counselor, ed Arianna Taddei, direttrice del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di San Marino e membro del Comitato Scientifico di EducAid. Presenzieranno all’incontro il Sindaco Filippo Sacchetti, l’Assessore ai Servizi Sociali Filippo Borghesi e il Presidente di RivieraBanca, Comm. Arch. Fausto Caldari.

“Siamo particolarmente felici di premiare Giampiero Griffo per il suo straordinario, instancabile e pluridecennale impegno internazionale come attivista e difensore dei diritti delle persone con disabilità” - ha dichiarato Riccardo Sirri, direttore di EducAid motivando la scelta – “Fin dal 1972, Griffo opera con profonda dedizione a livello nazionale ed internazionale per abbattere le barriere culturali e sociali, promuovendo una cultura dell'inclusione e dell'uguaglianza, valori fondamentali per costruire comunità pacifiche. Già insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Commendatore della Repubblica per i suoi altissimi meriti civili, incarna perfettamente i valori del Premio Pace. La sua vita e la sua carriera testimoniano come la costruzione di una pace autentica e duratura passi necessariamente attraverso il riconoscimento dei diritti di ogni individuo e la tutela della dignità umana”.

La sua autorevolezza intellettuale e la sua formazione lo hanno portato a ricoprire ruoli di massima responsabilità nei principali organismi di rappresentanza globali ed europei, tra cui il consiglio mondiale di Disabled People’s International e il board dell’European Disability Forum. Il suo contributo ha lasciato un segno indelebile nella storia dei diritti civili: ha fatto parte della delegazione italiana che nel 2016 a New York ha partecipato alla firma della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, strumento cardine per la dignità umana e la giustizia sociale a livello globale.

A livello nazionale ha messo la sua competenza scientifica e istituzionale al servizio della comunità coordinando il Comitato Tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, offrendo supporto strategico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante le delicate fasi dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e operando all'interno del CNEL.

La vicinanza ad EducAid si è concretizzata nella fondazione della RIDS - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, network che comprende AIFO, DPI Italia, FISH e OVCI, allo scopo di promuovere i diritti delle persone con disabilità anche nei contesti più disagiati dei Paesi del Sud del mondo.

Inoltre, parallelamente all'azione politica e sociale, Giampiero Griffo ha costantemente nutrito il dibattito scientifico e accademico attraverso la co-direzione del Center for governmentality and disability studies Robert Castel presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e la pubblicazione di ricerche e saggi.