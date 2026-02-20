A giugno torna La notte delle streghe a San Giovanni in Marignano, con omaggio alle origini contadine

Come da tradizione il gran finale sarà nella tarda serata del 23 giugno con il rito del fuoco

Dal 19 al 23 giugno, il borgo di San Giovanni in Marignano torna a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per La Notte delle Streghe, che per la nuova edizione sceglie un tema potente e primordiale: Radici. Il richiamo della terra.

L’evento, che si colloca da sempre tra il solstizio d’estate e la notte di San Giovanni, rinnova così il suo legame con la memoria più profonda della Romagna contadina. Un ritorno all’origine del mito, dove il folklore si fa esperienza immersiva e il borgo diventa spazio sacro di riconnessione collettiva.

L’edizione 2026 si svilupperà in un percorso simbolico e sensoriale che accompagnerà i visitatori dal rito dell’acqua della notte di San Giovanni al rito del fuoco del solstizio, simbolo di massima potenza e celebrazione della luce e della rinascita. Cinque giorni in cui il pubblico non sarà solo semplice spettatore, ma viandante, chiamato ad attraversare soglie, segni e presenze, in un percorso che parla di terra, memoria e speranza per il futuro.

Come ad ogni edizione l’esperienza dei visitatori sarà pensata per assaporare l’evento in tutte le sue componenti, capaci di stimolare l’interezza dei sensi: dagli allestimenti alle scenografie urbane, dai figuranti alla magia degli spettacoli internazionali, dai rituali con le erbe e i fiori alle preparazioni gastronomiche legate alla tradizione.

Come da tradizione il gran finale sarà nella tarda serata del 23 giugno con il rito del fuoco, una performance spettacolare che comincia con la parata che conduce all’accensione del grande falò nell’alveo del torrente Ventena: appuntamento potente e simbolico, spartiacque stagionale e soglia magica tra ombra e luce, che riunisce comunità, radici e auspici per il tempo che verrà.

Anche quest’anno il cammino de La Notte delle Streghe incontrerà quello de La Notte Rosa, contribuendo ad arricchire con i suoi contenuti il programma del capodanno dell’estate e beneficiando di ancor più attenzione del pubblico, degli ospiti della Riviera e dei media, grazie a una promozione sinergica e di sistema.

A breve l’amministrazione comunale darà avvio agli incontri con le associazioni e tutti i protagonisti marignanesi che da sempre contribuiscono in maniera fondamentale all’organizzazione de La Notte delle Streghe.

“La Notte delle Streghe è l’anima più profonda di San Giovanni in Marignano - commenta l’assessora al turismo e cultura Federica Cioppi - e ogni anno riesce a rinnovarsi senza perdere il suo legame con la nostra storia. Abbiamo scelto il tema delle radici per tornare all’origine, alla memoria contadina della Romagna e a quel patrimonio di riti, saperi e simboli che ancora oggi parla alla nostra comunità. Saranno cinque giorni che uniscono cultura, spettacolo, divertimento e tradizione, un palinsesto attrattivo per ogni generazione. Cittadini, associazioni, artisti e operatori lavorano insieme per costruire un racconto collettivo capace ogni volta di emozionare e accogliere le migliaia di persone che arriveranno nel borgo”.