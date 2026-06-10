A lezione con il regista Antonio Pisu: a Santarcangelo una masterclass per aspiranti attori

Il regista di "Est" e "Tornando a Est" a caccia di talenti in Romagna

Il cinema arriva a Santarcangelo di Romagna con uno dei registi italiani più apprezzati della nuova generazione. Il 27 e 28 giugno 2026 il Centro di Cinema e Teatro La Valigia dell’Attore ospiterà una masterclass esclusiva di recitazione cinematografica condotta dal regista e sceneggiatore Antonio Pisu, autore di film come Nobili Bugie, Nina dei Lupi, Est – Dittatura Last Minute e Tornando a Est.

Le due giornate, in programma dalle 10 alle 16, offriranno ai partecipanti un’immersione concreta nel lavoro dell’attore sul set. Non una semplice lezione teorica, ma un’esperienza pratica che permetterà agli allievi di confrontarsi direttamente con il metodo di lavoro del regista.

Durante la masterclass, Pisu guiderà gli attori attraverso scene tratte dai suoi film, lavorando su interpretazione, verità scenica, ascolto, gestione delle emozioni e rapporto con la macchina da presa. Un percorso che riprodurrà le dinamiche di un vero set cinematografico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di comprendere cosa viene realmente richiesto a un attore durante una produzione professionale.

La presenza di Pisu rappresenta un’importante occasione di crescita per gli attori del territorio e conferma la vocazione del Centro La Valigia dell’Attore nel creare ponti concreti tra formazione e professione, portando in Romagna figure di primo piano del panorama cinematografico nazionale.

Pisu e Sbrighi

In un momento particolarmente intenso della sua carriera, tra nuovi progetti e impegni in arrivo, Antonio Pisu ha scelto Santarcangelo per condividere la propria esperienza e incontrare nuovi talenti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con il linguaggio del cinema contemporaneo e con le esigenze reali del lavoro sul set.

«La Valigia dell’Attore continua a investire nella qualità della formazione, creando occasioni di incontro diretto con professionisti che operano quotidianamente nel mondo del cinema e della televisione», sottolinea il direttore del Centro, Samuele Sbrighi. «La presenza di Antonio Pisu rappresenta un’opportunità rara per chi desidera approfondire la recitazione cinematografica e misurarsi con uno sguardo registico autorevole e contemporaneo».

La masterclass è a numero chiuso e i posti disponibili sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni: 329 0118144