A lezione di educazione ambientale: gli scolari di Bellaria Igea Marina studiano la biodiversità

Tra i progetti "Bioblitz", ideato e realizzato da Anthea

Anche quest’anno il Comune di Bellaria Igea Marina e Anthea, società in house che si occupa di gestire, valorizzare e manutenere il patrimonio pubblico e territoriale, promuovono una serie di iniziative di educazione ambientale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo: "declinate a seconda dell’età dei ragazzi - spiega l'amministrazione comunale - sono tutte accomunate dalla consapevolezza di quanto sia fondamentale condividere con i giovani conoscenze e riflessioni su sostenibilità, tutela del verde e della fauna".

È in tale contesto che si inseriscono i percorsi avviati questa primavera, I quali coinvolgono le scuole primarie e la secondaria di primo grado con attività in aula e soprattutto all’aperto; una serie di progetti che presentano un vero lato esperienziale, incentrati in particolare sul tema della biodiversità.

Tra questi, merita menzione il progetto ‘Bioblitz’, ideato e realizzato da Anthea, a cui hanno preso parte ieri al parco della Casa Rossa i ragazzi della classe I D della secondaria Panzini accompagnati dal naturalista della società Lorenzo Menghi; per un progetto che unisce tale attività ‘sul campo’ all’approccio multimediale. Parte integrante dell’esperienza, l’aggiornamento e l’accesso da parte degli studenti a una banca dati scientifica, la quale ha proprio la funzione di catalogare tutto ciò che ieri i ragazzi hanno trovato nel parco, piante e animali di vario tipo.