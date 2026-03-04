A Massimo Zanini il compito di salvare il Pietracuta: è lui l'erede di Cevoli

Soluzione di esperienza per la panchina rossoblù

Terzultimo con due soli punti di vantaggio sul Solarolo e quindi sulla zona retrocessione diretta, il Pietracuta deve ripartire. Lo farà con un allenatore esperto sia a livello di prima squadra che di settore giovanile: il bellariese Massimo Zanini. Una scelta che ha trovato concorde le due anime, la federazione sammarinese e la vecchia dirigenza rossoblù, in testa il ds Sandro Conti. L'esordio di Zanini sulla panchina del Pietracuta avverrà domenica al Bindi, avversario il Futball Cava Ronco Forlì. Prende il posto del dimissionario Roberto Cevoli, che mantiene, in seno alla federazione sammarinese, il ruolo di allenatore della Nazionale.