A Mercatino Conca un weekend tra sport, festa e solidarietà

Domenica torna anche Ride4Bronz, giunta all'ottava edizione, con il ricavato destinato alla beneficenza

n fine settimana ricco di appuntamenti attende Mercatino Conca sabato 22 e domenica 23 agosto, con un programma che mette insieme sport, gastronomia, musica e solidarietà. Le iniziative sono organizzate dalla Pro Loco Mercatino Conca in collaborazione con il Comune, Team Bike Valconca e Bike-Advisor.

Ad aprire il weekend, sabato 22 agosto, sarà la Festa dell'Ospitalità. Dalle 19.15 sarà attivo lo stand gastronomico, insieme a un gonfiabile per i più piccoli e alle tradizionali bancarelle.

Il pomeriggio sarà invece dedicato ai bambini, con la Gimkana dei bambini, in programma alle 16 ai giardinetti del campo fiera e riservata ai piccoli tra i 6 e gli 11 anni.

Sempre alle 16, al Parco Campo della Fiera, è prevista la Ride4Bronz Mini, pedalata gratuita dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni, organizzata con la collaborazione di Valle del Conca MTB e della Pro Loco Mercatino Conca. Al termine, per ogni partecipante sono previste una medaglia e una merenda. Le famiglie potranno inoltre usufruire di un prezzo convenzionato per la cena della festa.

La serata proseguirà alle 20.45 in via Roma, con una sfilata di moda. A chiudere la giornata sarà il DJ Funk, con una selezione musicale dedicata agli anni '70, '80 e '90.

Sempre in via Roma, dalle 18 alle 20, spazio anche alla Group Cycling Club Class, organizzata da Phisicol Fitness Club con il patrocinio gratuito del Comune. Sono previste due sessioni, alle 18 e alle 19, condotte dagli istruttori Marco Mattei, del GC Regional Team, e Luciano Lombardi, del GC National Team.

La partecipazione comprende un kit di benvenuto e un aperitivo finale, mentre il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Ride4Bronz 2026. Per partecipare è richiesto il tesseramento ICYFF 2026. Informazioni e prenotazioni al numero 338/4519811, Davide.

Il weekend si chiuderà domenica 23 agosto con l'ottava edizione di Ride4Bronz, manifestazione non competitiva e aperta a tutti, organizzata in ricordo di un amico. La partenza è fissata alle 9, con la possibilità di scegliere tra percorsi in MTB, bici da strada e a piedi, attraverso podismo e nordic walking.

Anche il ricavato di Ride4Bronz sarà destinato alla beneficenza, chiudendo così un fine settimana nel segno dello sport, dell'aggregazione e della solidarietà.