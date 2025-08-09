A Misano Adriatico la caccia alle stelle cadenti per famiglie e bambini

L'evento rappresenta un'occasione per creare comunità e coinvolgere famiglie e bambini

Domenica 10 agosto, presso il Comitato SantaMonica di Misano Adriatico, si terrà la seconda edizione di “San Lorenzo al Comitato - Caccia alle stelle cadenti”, un’iniziativa pensata per favorire l’inclusione sociale e vivacizzare il quartiere anche durante il periodo estivo.

L’evento, organizzato con il supporto di numerosi volontari e il patrocinio dell’amministrazione comunale, rappresenta un’occasione per creare comunità e coinvolgere famiglie e bambini in un’avventura all’aperto lungo il fiume Conca, vicino al Comitato di Quartiere in via Puccini 54. I più piccoli, muniti di torcia, saranno protagonisti di una caccia al tesoro alla ricerca delle “stelle cadenti” preparate appositamente per l’occasione.

La serata proseguirà alle 21:30 con le magiche esibizioni della Combriccola dei Lillipuziani, uno spettacolo di magia dedicato sia ai bambini che agli adulti. La festa si concluderà con uno spuntino pre-nanna a base di gelato e frutta offerto dagli organizzatori.

“Queste iniziative sono fondamentali per mantenere vivo il quartiere di Santa Monica, anche durante i mesi estivi,” ha dichiarato il vicepresidente del Comitato SantaMonica, Luca Semerano. “I nostri volontari lavorano con impegno e passione per la comunità, e siamo già al lavoro sul calendario delle attività per l’autunno-inverno 2025-2026, che proporrà numerosi eventi dedicati al quartiere e alle aree limitrofe.”