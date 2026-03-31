A Misano torna la "Spartan Italy", la spettacolare e dura corsa a ostacoli

Appuntamento il 19 e 20 settembre 2026

Spartan, il brand leader mondiale nelle corse a ostacoli e nell’endurance, ha lanciato ufficialmente il calendario gare 2026 per l’Italia. La terza tappa della Spartan Italy National Series, il 19-20 settembre, è in programma a Misano.

"Attraverso l’introduzione di una destinazione montana, il ritorno di un percorso leggendario e l'impiego di un team di gestione specializzato, Spartan Italy è pronta a sbloccare il vero potenziale di ogni atleta. Il calendario 2026 riflette la costante crescita di Spartan in Italia, con quattro grandi eventi ospitati in paesaggi diversi e iconici. La stagione vede come protagonisti Spartan Belluno-Nevegal, una meta inedita tra le montagne italiane, e il tanto atteso ritorno di Orte (Roma), località leggendaria che nel 2019 ha scritto la storia di Spartan con un’affluenza record. Queste tappe sono state selezionate specificamente per riaccendere la passione della community e, al contempo, attrarre una nuova generazione di Spartan sulla linea di partenza", scrivono gli organizzatori.

Spartan Italy National Series

Pilastro del calendario 2026 è la Spartan Italy National Series, un format competitivo che mette alla prova i limiti di costanza e resistenza. La serie riunisce i migliori talenti dell'Ocr (corse ad ostacoli, ndr) italiano e gli appassionati che si mettono alla prova in Age Group, tracciando un percorso chiaro verso il podio e garantendo che ogni evento — e ogni singolo burpee — contribuisca all'obiettivo finale: essere incoronati campioni nazionali.

Questo nuovo capitolo di Spartan Italy è sostenuto da un modello organizzativo progettato per ottimizzare l’esperienza di gara e definire un nuovo standard di riferimento per lo sport. Grazie all'alleanza strategica tra Csportmarketing e MG Sport - leader nell’organizzazione e comunicazione di eventi di massa in Italia - la stagione 2026 potrà contare su un team multidisciplinare focalizzato sull'eccellenza operativa, su uno storytelling dinamico del brand e su un profondo legame con la community.

Calendario gare della Spartan Italy National Series

Orte, Roma | 25-26 aprile

Dove la leggenda torna a vivere

Belluno-Nevegal | 27-28 giugno

L'inizio di una nuova vetta

Misano | 19-20 settembre

Dove il mito continua