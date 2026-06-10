Omicidio Paganelli: assolto nella notte Louis Dassilva

La sentenza alle 2 di notte: è stato immediatamente liberato

Assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente della Corte d'assise di Rimini, Fiorella Casadei, davanti a un'aula piena che ha atteso oltre 16 ore il verdetto arrivato nella notte. In aula, i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti che alla sentenza sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico un gruppo di senegalesi, una trentina, conoscenti di Dassilva e poi, alle spalle dei banchi dell'imputato, la moglie Valeria Bartolucci-

Nell'attesa della Corte, Dassilva ha rivolto un solo sguardo verso i banchi del pubblico e verso la moglie Valeria, poi ha atteso in piedi con le mani giunte verso il basso. Fotografi e televisioni hanno ripreso la manciata di minuti in cui è stata letta la sentenza di primo grado che ha condannato il senegalese per l'omicidio della pensionata e seguito Dassilva fino a quando non è uscito dall'aula scortato dalla polizia penitenziaria. E' stato immediatamente scarcerato.