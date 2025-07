A Montefiore Conca arriva il celebre ufologo Roberto Pinotti

Un viaggio tra scienza e mistero con uno dei massimi esperti mondiali di ufologia

Sabato 21 giugno, alle ore 21, il Castello di Montefiore Conca farà da cornice a un evento imperdibile per appassionati di mistero e scienza: la conferenza di Roberto Pinotti dal titolo “Ufo e Alieni: facciamo il punto oggi”.



Pinotti, sociologo e noto giornalista scientifico, è tra i massimi esperti mondiali in materia di Ufo e vita extraterrestre. Autore di oltre 40 saggi, è fondatore del Centro Ufologico Nazionale (CUN), attivo dal 1967, e da oltre due decenni collabora con il governo di San Marino per l’organizzazione di simposi internazionali sul tema.



L’incontro offrirà al pubblico uno sguardo aggiornato e autorevole sul fenomeno Ufo, tra ricerche, documentazioni e ipotesi che spaziano dall’archeologia misteriosa alle più recenti scoperte in campo aerospaziale.



L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 349 4449144.