A Montefiore Conca si viaggia nel tempo con il Presepe Vivente

Iniziata la XXXII edizione del Presepe Vivente di Montefiore Conca, un evento che trasforma il borgo medievale in un affascinante viaggio nel tempo

Il Natale nella Valconca ritrova uno dei suoi appuntamenti più attesi e identitari: la XXXII edizione del Presepe Vivente di Montefiore Conca, un evento che trasforma il borgo medievale in un affascinante viaggio nel tempo, capace di unire tradizione, spiritualità e il calore di una comunità che da oltre trent’anni custodisce e rinnova questo rito collettivo.

L’evento ha fatto il suo debutto ufficiale nella giornata di ieri, venerdì 26 dicembre, e tornerà anche il 28 dicembre e 1 gennaio, dalle 17 alle 20, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi in un percorso evocativo fatto di antichi mestieri, scene di vita quotidiana, musiche tradizionali e momenti teatrali all’aperto che si intrecciano con la narrazione della Natività.

Il Presepe Vivente di Montefiore Conca non è solo una rappresentazione: è una comunità che si mette in cammino. Sono quasi duecento i figuranti che, ogni anno, scelgono di partecipare con dedizione, riportando in vita storie, gesti e atmosfere che affondano le radici nella tradizione. Nel cuore del borgo riecheggiano i passi dei pastori, il suono delle zampogne, il lavoro dei falegnami, dei fabbri, dei tessitori; una coralità che richiama il cammino dei Re Magi e restituisce allo spettatore il senso profondo della festa.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva, all’interno del percorso gli scambi avverranno in denari, la moneta dell’epoca: un dettaglio che consente di acquistare piatti tipici, dolci e oggetti artigianali, rendendo la visita un vero viaggio nella quotidianità della Betlemme narrata dai Vangeli. I punti di cambio moneta saranno presenti lungo il percorso, pronti ad accompagnare i visitatori in questa dimensione sospesa.