A Morciano di Romagna la Giornata della Gentilezza per i nuovi nati

L’iniziativa promossa in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Cattolica

Si è svolta giovedì scorso a Morciano di Romagna, la celebrazione della Giornata della Gentilezza per i nuovi nati, un momento semplice ma dal significato profondo, pensato per valorizzare il senso della comunità, dell’attenzione reciproca e della vicinanza tra le persone.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Cattolica, ha rappresentato un’occasione preziosa per ribadire quanto anche i piccoli gesti quotidiani possano contribuire a costruire relazioni più forti, inclusive e autentiche, soprattutto all’interno del tessuto familiare e sociale.

"Consapevoli dell’importanza che i bimbi rivestono per il futuro della nostra Comunità, insieme con i genitori, avvertiamo la responsabilità di garantire ambienti educativi capaci di far crescere una piena cultura inclusiva della quale la gentilezza rappresenta un valore irrinunciabile" ha ricordato il Commissario Straordinario del Comune di Morciano di Romagna, Giuseppe Mario Puzzo.