A Novafeltria la Shoah raccontata a fumetti: mostra in apertura il 7 febbraio

Inaugurazione al Ridotto del Teatro Sociale

A Novafeltria, al Ridotto del Teatro Sociale, sabato 7 febbraio 2026 alle ore 10 apre la mostra “Lacrime, lupi e tragici topi. Come il fumetto ha trattato la Shoah”. L’esposizione, a ingresso libero, resterà visitabile nei giorni feriali dalle 10 alle 12 e offre oltre trenta pannelli con albi originali e materiali che raccontano come il mondo del fumetto abbia affrontato il tema dell’Olocausto.

Da Maus di Art Spiegelman – storia vincitrice del Pulitzer – a opere come Yossel di Joe Kubert e Auschwitz di Pascal Croci, la mostra propone una panoramica internazionale e plurale. Nel percorso non mancano esempi italiani, da ritrat­ti biografici ad episodi di Dylan Dog, oltre a lavori umoristici che, con linguaggio originale, stimolano una riflessione profonda su memoria e storia.

L’iniziativa, curata da Davide Barzi e Paolo Guiducci e promossa dal Comune di Novafeltria con Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio della Romagna, si propone di tenere viva la memoria attraverso l’unicità espressiva del fumetto. Visite guidate gratuite per le scuole su prenotazione.