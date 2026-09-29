A Novafeltria nasce il Punto Cai: un nuovo presidio per scoprire le montagne della Valmarecchia

Aperto ogni lunedì sera, offrirà informazioni sui sentieri e occasioni per condividere la passione per la montagna

Lunedì (28 settembre) è stato inaugurato a Novafeltria il Punto Cai (Club Alpino Italiano), all'interno del centro intergenerazionale Majolo Cucci, che ospita anche la sede della pro loco. Il sindaco Stefano Zanchini evidenzia: "Un semplice punto informativo, è un ponte tra la nostra comunità e le nostre montagne. Collocare il punto Cai proprio qui, al Majolo Cucci, è una scelta che ha anche un valore simbolico enorme. Questo centro è nato per far incontrare le generazioni, i giovani e i meno giovani, un luogo dove si sta insieme, si producono idee, servizi e comunità". Il Punto Cai sarà "punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi all'escursionismo in sicurezza, per chi vuole conoscere i sentieri del Monte Pincio, del Monte Aquilone, del Monte Ercole, del Sasso Simone e Simoncello, della nostra Valmarecchia, per chi cerca compagni di cammino e per chi vuole semplicemente condividere l'amore per la natura". Il Punto Cai sarà aperto ogni lunedì sera dalle 21.