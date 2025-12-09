A Novafeltria un Natale di Solidarietà: due scuole unite sul palco per aiutare i più piccoli

Due serate, sabato 20 e domenica 21 dicembre, con protagoniste Power Fil e la Edgar Degas, in più la scuola Acroyoga di San Marino

Sabato 20 e domenica 21 dicembre il Teatro Sociale di Novafeltria ospiterà un evento benefico che per la prima volta registrerà la collaborazione di due scuole del territorio: la Power Fil e la storica scuola di danza Edgar Degas, che hanno scelto di collaborare e dar vita a un grande evento natalizio destinato a lasciare il segno.

L’iniziativa nasce in modo semplice e spontaneo: una chiacchierata estiva davanti a un caffè tra le due presidenti, Silvia e Lorenza, che si sono poste una domanda: “Perché non organizzare un Natale in cui siano i bambini ad aiutare altri bambini?” Da questa intuizione è nata l’idea di superare il tradizionale saggio e creare qualcosa che contenesse un messaggio più profondo: unire la bellezza dell’arte alla forza della solidarietà.

Il ricavato delle due serate sarà interamente devoluto a “La Prima Coccola”, l’associazione che da anni supporta il reparto di Terapia Intensiva Neonatale e offre sostegno alle famiglie dei piccoli ricoverati. Una realtà preziosa, che quotidianamente accompagna genitori e personale sanitario in momenti particolarmente delicati.

Sul palco si alterneranno esibizioni di diverso stile e livello: dalle coreografie acrobatiche della Power Fil, che coinvolgeranno allievi di ogni età, alle performance della scuola di danza Edgar Degas, un’istituzione culturale per Novafeltria, prossima a celebrare i 50 anni di attività. Un traguardo che testimonia la dedizione e la passione con cui generazioni di giovani si sono avvicinate alla danza.

A impreziosire lo spettacolo ci sarà anche la partecipazione della scuola di Acroyoga di San Marino, con maestri e allievi che hanno scelto di sostenere la causa condividendo il palco e contribuendo alla missione benefica dell’evento.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Novafeltria, che ha accolto con entusiasmo il progetto riconoscendone il valore sociale, educativo e culturale.