A Perticara apre una nuova biblioteca, con 16.000 volumi

L'inaugurazione domenica 27 settembre: sarà intitolata a Giovanni Maroni, la cui vedova, Giovanna, ha donato migliaia di volumi

Inaugura a Perticara una nuova biblioteca, in via Maestri del Lavoro 8. Lo annuncia il centro socio culturale Orchidea in una nota. Il taglio del nastro è previsto domenica 27 settembre alle 16: la biblioteca sarà intitolata a Giovanni Maroni, la cui vedova, Giovanna Pasini, ha donato all'associazione migliaia di volumi appartenenti al marito. Maroni fu professore e storico animato da un amore grande per i libri e anche educatore di ragazzi e ragazze. La biblioteca prenderà il suo nome e ospiterà 16.000 volumi, con acquisizioni significative: la biblioteca dell’ex sindaco di Rimini Zeno Zaffagnini, un fondo di Mario Mercuriali, già preside dei licei Vincenzo Monti e Augusto Righi di Cesena, e volumi della Biblioteca Malatestiana. "Il patrimonio documentario della biblioteca può soddisfare tutte le esigenze dello studente, del letterato, dello storico e del lettore di romanzi, perché comprende tutte le materie che vanno dall’informatica alla filosofia e psicologia, dalla religione alle scienze sociali, dal linguaggio alla scienza, dalla tecnologia alle arti, dalla letteratura alla storia e dalla geografia alla narrativa", spiegano i responsabili di Orchidea. "In un'epoca sempre più proiettata verso la digitalizzazione, la nascita di un nuovo presidio librario fisico a Perticara, oltre a testimoniare il valore e la vitalità del tessuto sociale locale, è un andare contro corrente, è una sfida per il futuro", aggiunge Manlio Flenghi, il presidente dell'associazione. All'inaugurazione, aperta ovviamente alla cittadinanza, prenderanno parte i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, il preside dell'Università della Terza età di Cesena Daniele Valenti e Claudio Riva direttore dell'Archivio storico diocesano di Cesena.