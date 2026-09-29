A Perticara arrivano i corsi gratuiti della Banda Minatori

I corsi mettono a disposizione un’ampia scelta di strumenti: flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, basso tuba, batteria e percussioni

A Perticara si rinnova l’appuntamento con la musica e con la storica Banda Musicale Minatori, che anche quest’anno propone i propri corsi di orientamento musicale, completamente gratuiti e aperti a bambini, ragazzi e adulti. Sotto la guida del Maestro Ermes Santolini, sarà possibile avvicinarsi alla musica partendo dalle basi oppure riprendere lo studio di uno strumento già conosciuto, senza necessità di avere una precedente esperienza.



I corsi mettono a disposizione un’ampia scelta di strumenti: flauto, clarinetto, saxofono, tromba, trombone, basso tuba, batteria e percussioni, accompagnati dallo studio della teoria musicale e del solfeggio.

L’iniziativa rappresenta una nuova occasione per avvicinare persone di tutte le età alla pratica musicale, attraverso un percorso formativo accessibile e senza costi, nel segno della tradizione che da sempre contraddistingue la Banda Minatori.



Fondata nel 1860, la Banda è infatti una presenza profondamente radicata nella storia di Perticara e della Valmarecchia. Nel corso degli anni ha rappresentato non soltanto una realtà musicale, ma anche un importante punto di riferimento culturale e aggregativo per il territorio, contribuendo a mantenere viva la passione per la musica e la partecipazione alla vita della comunità.



La riproposizione dei corsi è resa possibile grazie al sostegno del Comune di Novafeltria, della Provincia di Rimini, della Regione Emilia-Romagna, di Anbima e di Assonanza, che accompagnano il progetto di formazione musicale. Un’opportunità, dunque, rivolta a chiunque desideri conoscere più da vicino il mondo della musica, imparare un nuovo strumento o semplicemente riscoprire una passione lasciata in sospeso.