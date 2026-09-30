A Perticara nasce la Biblioteca Giovanni Maroni: custodisce 16.000 volumi

"Il futuro non si costruisce solo con le infrastrutture, ma con la conoscenza", commenta il sindaco Stefano Zanchini

Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini ha inaugurato domenica 27 settembre, presso il Centro Socio Culturale Orchidea di Perticara, la nuova Biblioteca intitolata a Giovanni Maroni. La biblioteca custodisce un patrimonio di 16.000 volumi che possono soddisfare tutti, dallo studente al ricercatore, dall'appassionato di romanzi allo storico, e che si arricchisce di fondi di straordinario valore come quelli dell'ex sindaco di Rimini Zeno Zaffagnini, del Preside Mario Mercuriali e della Biblioteca Malatestiana. "È stato un momento molto bello e partecipato, non si è inaugurata solo una biblioteca, stanze piene di libri, ma un presidio di civiltà, un atto di resistenza culturale e un gesto di profondo amore. Perticara, con la sua storia mineraria fatta di fatica e solidarietà, sa bene che il futuro non si costruisce solo con le infrastrutture, ma con la conoscenza. Questa biblioteca in Via Maestri del Lavoro 8 sarà un luogo aperto, per i nostri giovani che studiano, per i nostri anziani che vogliono restare curiosi, per tutti coloro che cercano una storia", commenta il sindaco. "In un'epoca che corre veloce verso la digitalizzazione, aver avuto il coraggio di andare controcorrente e di scommettere sul valore insostituibile del libro cartaceo, dell'incontro, dello stare insieme, dimostra la vitalità e la coesione del nostro tessuto sociale", rileva il primo cittadino che ringrazia "il Centro Socio Culturale Orchidea e il suo Presidente Manlio Flenghi, la signora Giovanna Pasini che ha trasformato un dolore privato in un patrimonio collettivo, donando i libri del marito Professor Giovanni Maroni, storico, educatore, uomo animato da un grande amore per i libri e per i ragazzi". "Un grazie per le preziose testimonianze al Preside dell'Università della Terza Età di Cesena Daniele Valenti e il Direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Cesena Claudio Riva, la loro presenza testimonia l'importanza sovracomunale di questo progetto", chiosa il primo cittadino.





