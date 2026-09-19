A Perticara torna la Sagra della Polenta: sapori d’autunno, tradizione e festa nel borgo dell’Alta Valmarecchia

Domenica 20 settembre la seconda giornata della festa dedicata alla tradizione gastronomica dell’Alta Valmarecchia, tra piatti tipici, mercatini e attività per famiglie

C’è un momento dell’anno in cui Perticara profuma di polenta, funghi, sugo di cinghiale e legna. È l’autunno che arriva, è la montagna che si veste dei suoi colori, ma soprattutto è il tempo della Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco, che domenica 20 settembre torna con la sua seconda giornata.

Dopo il primo appuntamento, il borgo dell’Alta Valmarecchia si prepara nuovamente ad accogliere visitatori, famiglie e buongustai per una giornata dedicata ai sapori della tradizione e alla voglia di stare insieme.

La Sagra, giunta alla sua 38a edizione, è ormai un appuntamento consolidato per Perticara e per tutto il territorio: una festa costruita intorno alla gastronomia, ma anche un’occasione per vivere il paese, passeggiare tra le bancarelle, incontrare le realtà del territorio e scoprire un angolo dell’Alta Valmarecchia nel pieno dell’autunno.

La polenta, regina della tavola

Nel centro storico, la grande tensostruttura da 200 posti coperti sarà pronta ad accogliere il pubblico dalle 11:30 alle 20:30, anche in caso di pioggia. Il menù della Sagra ripropone i piatti che negli anni sono diventati una vera tradizione per chi torna a Perticara ogni autunno.

La protagonista è naturalmente la polenta, servita: al ragù di salsiccia; con il cinghiale; con i funghi porcini; con salsiccia e fagioli. Non mancheranno i grandi classici della cucina rustica: trippa, stufato di cinghiale e cotiche con fagioli, insieme a piadina romagnola, patatine fritte e dolci tipici. Una cucina semplice, generosa e profondamente legata alla tradizione, resa possibile dall’impegno di oltre 50 volontari della Pro Loco.

«Senza i nostri volontari, la Sagra non esisterebbe – commenta Cesare Bianchi, presidente della Pro Loco Perticara –. A loro va il ringraziamento dell’intera comunità. Ogni domenica rappresenta un’occasione di festa, ma anche un’opportunità per valorizzare il nostro territorio e far conoscere Perticara e l’Alta Valmarecchia».

Sabato 19 settembre il bosco diventa magico

Il programma del fine settimana comincia già sabato 19 settembre, con un appuntamento pensato per grandi e piccoli.

Alle 16:30, al Museo Storico Minerario Sulphur di Perticara, è in programma la presentazione del libro Il magico sentiero degli gnomi e dei folletti, scritto da Giulia Valdifiori e Sara Guazzarini.

Un libro che nasce proprio dall’incontro con il territorio e accompagna il lettore nel Bosco di Perticara, trasformandolo in un luogo abitato dalla fantasia: gnomi, folletti e animali diventano compagni di un viaggio fatto di meraviglia, amicizia e immaginazione. Durante l’incontro le autrici racconteranno la nascita del progetto, le storie e le illustrazioni che hanno dato vita al percorso magico. Saranno presenti anche alcuni ospiti. Un appuntamento che anticipa lo spirito della domenica: vivere Perticara attraverso le sue storie, i suoi paesaggi e le sue tradizioni, con uno sguardo particolare alle famiglie e ai più piccoli.

Una domenica per vivere Perticara

La seconda giornata della Sagra (che proseguirà anche domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre) sarà anche l’occasione per passeggiare nel centro del paese e lasciarsi accompagnare dai colori e dai profumi dell’autunno.

Durante la giornata saranno presenti mercatini artigianali e bancarelle con prodotti del sottobosco, mentre nell’area del parcheggio non mancheranno giochi e attività per bambini. La Sagra diventa così una festa per tutti: per chi arriva a Perticara alla ricerca dei sapori della cucina romagnola, per chi vuole trascorrere una domenica in famiglia e per chi desidera semplicemente riscoprire il piacere di un paese che, con l’arrivo dell’autunno, torna a riempirsi di vita.

E al centro di tutto c’è lei, la polenta: fumante, rustica, conviviale, da condividere attorno a una tavola.