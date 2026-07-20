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A Perticara un incontro per aiutare nonni e genitori a costruire un dialogo educativo

Domenica 26 luglio alle 17 al Centro Orchidea APS un appuntamento gratuito con la consulente pedagogica Marisa Silvestri

A cura di Riccardo Valentini Riccardo Valentini
20 luglio 2026 10:44
A Perticara un incontro per aiutare nonni e genitori a costruire un dialogo educativo - Foto ANSA
Foto ANSA
Perticara
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Essere nonni rappresenta una grande risorsa per la famiglia, ma anche una sfida quando si tratta di trovare il giusto equilibrio con i figli nel loro nuovo ruolo di genitori. Per approfondire questo tema, domenica 26 luglio, alle ore 17, il Centro socio culturale Orchidea APS di Perticara ospiterà l'incontro pubblico "Non è facile fare i nonni – Come gestire i conflitti con i figli quando diventano genitori".

A guidare il pomeriggio sarà Marisa Silvestri, consulente pedagogica, che accompagnerà i partecipanti in una riflessione sul valore del dialogo tra le generazioni e sull'importanza di condividere principi educativi comuni, nel rispetto dei ruoli di nonni e genitori. L'incontro è rivolto a tutta la cittadinanza e offrirà spunti pratici per prevenire incomprensioni e tensioni familiari, favorendo relazioni più serene e una crescita equilibrata dei bambini. L'appuntamento si terrà nella sede del Centro socio culturale Orchidea APS, in via Maestri del Lavoro 8, a Perticara. La partecipazione è libera e gratuita. Al termine dell'iniziativa è previsto un momento conviviale aperto ai presenti.

Per informazioni è possibile contattare Marisa Silvestri all'indirizzo [email protected] oppure al numero 328 4596486.


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