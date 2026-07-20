A Perticara un incontro per aiutare nonni e genitori a costruire un dialogo educativo

Domenica 26 luglio alle 17 al Centro Orchidea APS un appuntamento gratuito con la consulente pedagogica Marisa Silvestri

Essere nonni rappresenta una grande risorsa per la famiglia, ma anche una sfida quando si tratta di trovare il giusto equilibrio con i figli nel loro nuovo ruolo di genitori. Per approfondire questo tema, domenica 26 luglio, alle ore 17, il Centro socio culturale Orchidea APS di Perticara ospiterà l'incontro pubblico "Non è facile fare i nonni – Come gestire i conflitti con i figli quando diventano genitori".

A guidare il pomeriggio sarà Marisa Silvestri, consulente pedagogica, che accompagnerà i partecipanti in una riflessione sul valore del dialogo tra le generazioni e sull'importanza di condividere principi educativi comuni, nel rispetto dei ruoli di nonni e genitori. L'incontro è rivolto a tutta la cittadinanza e offrirà spunti pratici per prevenire incomprensioni e tensioni familiari, favorendo relazioni più serene e una crescita equilibrata dei bambini. L'appuntamento si terrà nella sede del Centro socio culturale Orchidea APS, in via Maestri del Lavoro 8, a Perticara. La partecipazione è libera e gratuita. Al termine dell'iniziativa è previsto un momento conviviale aperto ai presenti.

Per informazioni è possibile contattare Marisa Silvestri all'indirizzo [email protected] oppure al numero 328 4596486.



