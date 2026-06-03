A Poggio Torriana apre il Rifugio Climatico: cultura e socialità contro gli effetti delle ondate di calore

L'iniziativa dell'associazione quotidianacom

Sabato 6 giugno l’associazione quotidianacom inaugura il primo Rifugio Climatico della Provincia di Rimini. Appuntamento dalle 11, presso la Sala Teatro di Via Costa del Macello 10 a Poggio Torriana. Si conclude invece due giorni dopo, lunedì 8 giugno, la campagna di crowdfunding che l’associazione ha attivato su ideaginger.it per realizzare questo nuovo progetto.

La giornata del 6 giugno si aprirà con un contributo di Perdifiato Trio, noto ensemble cameristico italiano, a cui seguirà la presentazione del progetto e delle attività che scandiranno le giornate al Rifugio Climatico.

Tra gli altri il corso di legatoria a cura dell’associazione “Rilego e Rileggo” di Verucchio; il laboratorio “Cartoline sonore-Dove le canzoni si scrivono e si cantano”, a cura di Chiara Raggi, cantautrice, produttrice discografica e fondatrice di Musica di Seta; “Il corpo che crea” laboratorio condotto da Andrea Ninello di Teatro Kabum, attore, regista e formatore teatrale specializzato in teatro di movimento, clownerie e pantomime; “Movimento armonico” condotto da Paola Vannoni di quotidianacom; l’incontro dal titolo “Siamo tutti bravi a dire la nostra. Scoprire insieme come e perché ascoltare la loro", con la psicologa e psicoterapeuta Anna Lalli, impegnata per quarant’anni nel Servizio Sanitario Nazionale, dove si è presa cura dei pazienti e dei familiari sia nell’ambito della Salute Mentale che delle patologie organiche acute e croniche per tutto il percorso di malattia. Prevista una sezione di film e documentari, giochi da tavolo e pranzi al Rifugio.

Nel corso dell’inaugurazione verrà distribuito il materiale informativo con il calendario delle attività, per chi vorrà sfruttare tutte le opportunità offerte dal progetto. Sarà offerta a tutti partecipanti la shopper ideata per Rifugio Climatico.

"Con questo progetto - spiega l’associazione quotidianacom - si vuole rendere disponibile l'utilizzo dello spazio anche nel periodo estivo, quando le elevate temperature mettono a rischio la salute non solo fisica e limitano le relazioni sociali, integrando attività di socialità e apprendimento, offrendo alle cittadine e ai cittadini dei Comuni della Valmarecchia la fruizione gratuita di attività, o anche solo per momenti di socializzazione, per tutte le età, per tre mattine a settimana fino al 12 agosto".

"I rifugi climatici esistono in Europa e in Italia ma nessuno offre, oltre a uno spazio climatizzato ad accesso libero, acqua e servizi igienici, un’articolata programmazione socio-culturale", chiosa l'associazione.

