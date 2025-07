A Poggio Torriana tornano "I cuochi da marciapiede": cucina di qualità con la "Collina dei Piaceri"

Torna la manifestazione che porta in strada la grande cucina e la buona musica con l'anteprima “Giro giro tondo - Scorticanta musica live”

C’è una festa che in tempi non sospetti, un quarto di secolo fa, ha portato in strada la grande cucina d’autore. Erano i tempi in cui la parola gourmet era sconosciuta ai più, ma il “Povero Diavolo” di Fausto e Stefania Fratti si caratterizzava come fucina di grandi eventi (fra gli altri, “Incipit” e “Spessore”), ha inventato i “cuochi da marciapiede” e ha traghettato l’alta cucina in una dimensione conviviale e popolare sdoganando il binomio sagra di paese per aprirlo a nuovi sguardi e contaminazioni. Un quarto di secolo fa, sì, perché quella in calendario fra martedì 22 e venerdì 25 luglio sarà la 25esima edizione di Scorticata, La collina dei Piaceri, appuntamento rituale e atteso dell’estate che fa di Poggio Torriana l’epicentro del piacere culinario con cuochi e produttori che si “sposano” in un contesto paesaggistico senza pari e l’accompagnamento di musicisti negli angoli più suggestivi del paese.

La Scorticata

“Come giusto che sia, nell’anno dell’anniversario importante, si comincia con la musica. Che sia la festa della festa: invitati tutti, grandi e piccini, anziani e adolescenti. A far festa alla Collina dei Piaceri. Si parte prima, di martedì, per aver tempo a sufficienza di dedicarsi alla Festa. Edizione numero 25. Cinque lustri, passati in fretta. Quando c’è festa, allegria, buona musica, buon vino e buon cibo… il tempo trascorre veloce”. Così, nella brochure, una delle presenze storiche, quel Corrado Assenza del Caffè Sicilia di Noto che è uno dei maestri famosi nel mondo ed è protagonista con i suoi cannoli e le sue cassate già da inizio Millennio, dà il benvenuto alla “Collina dei Piaceri 2025” ricordandone la grande capacità di rinnovarsi ogni anno.

Ad alzare il sipario sarà “Giro giro tondo - Scorticanta musica live”, una speciale anteprima appunto a suon di musica dal vivo di giovani artisti del territorio (Vajolet, Bluenote trio, Maddalena Bianchi, Taking off e lo speciale guest Devon Miles), cucina del Quinto Quarto di Cesenatico e birra artigianale Baladin di Piozzo/Cuneo.

I cuochi protagonisti

Conferme, grandi ritorni, una bella pattuglia dei migliori giovani talenti italiani (Gianluca Durillo Ristorante Rotta cucina e ristoro Giulianova/Teramo, Andrea Serafini Ristorante Casa Serafini Borgo Tossignano/Bologna, Luca Ronzoni Ristorante Riccioli D’Oro Roma e Francesco Forlini Osteria Caffé Grande Camposampiero/Padova) e alcune presenze fisse in uno spazio dedicato: saranno 10 per ogni sera quest’anno i “cuochi da marciapiede”, con il quartetto Paolo Bissaro Rimini, Marco Bravetti Tocia! Cucina e Comunità/ Venezia, Andre Rossetti Ristorante Neiede/ Abano Terme e Mirco Morri Osteria del Povero Diavolo/ Torriana presente in tutte le giornate.

Mercoledì 23 saranno protagonisti Messer Michele e la sua brigata Ristorante La Rocca Verucchio/Rimini, Davide Grumbianin Ristorante Benso Forlì, Giulio Gigli Ristorante Une.

Capodacqua/Perugia Gianluca Gorini Ristorante Da Gorini San Piero in Bagno/Forlì-Cesena, Edoardo Tilli Ristorante Podere Belvedere Pontassieve/Firenze Alberto Gipponi Ristorante Dina Gussago/Brescia.

Giovedì 24 saranno invece di scena Remo Camurani Trattoria Ca’ Murani Faenza/Ravenna, Silver Succi Ristorante Quarto Piano Rimini Giuseppe Iannotti Ristorante Kresios Telese/Benevento, Filippo Baroni Ristorante Mater Maggiona/Arezzo, Mariano Guardianelli Ristorante Abocar Due Cucine Rimini, Pierpaolo Livorno Le Rocche Osteria in Treiso

Treiso/Cuneo.

Venerdì 25 chiuderanno il sipario Massimiliano Mussoni Ristorante Sangiovesa Santarcangelo/Rimini, Omar Casali Ristorante Maré Cesenatico/Forlì-Cesena, Gianluca Durillo Ristorante Rotta cucina e ristoro Giulianova/Teramo, Andrea Serafini Ristorante Casa Serafini Borgo Tossignano/Bologna, Luca Ronzoni Ristorante Riccioli D’Oro Roma, Francesco Forlini Osteria Caffé Grande Camposampiero/Padova.

La musica



Ma la Collina dei Piaceri è anche palcoscenico per una brillante schiera di gruppi musicali, che si esibisce in prima e seconda serata, con un repertorio accattivante e coinvolgente. Musica che avvolge l’intera festa in un clima di estrema piacevolezza, per la felice posizione del paese col suo panorama a perdita d’occhio sulla riviera e per il bel connubio che si crea fra la popolazione locale e i tanti ospiti che la visitano e seguono da diversi anni. Mercoledì 23 in Piazza Salvador Allende ci sarà l'omaggio a Rino Gaetano dei Kaimani distratti

mentre in via Roma-Piazza del Municipio i Black Coffee proporranno swing. Giovedì 24 in Piazza Salvador Allende ecco l’omaggio a Guccini de Gli Avvelenati e in via Roma- Piazza del Municipio ci sarà il soul/R&B dei Groovaffair. Venerdì 25 Piazza Salvador ospiterà la musica pop di Allende Altroego e via Roma - Piazza del Municipio il Jazz degli Aperidivi.