A Poggio Torriana una chiamata pubblica per la pace, tra candele e proiezione video

In tanti alla manifestazione "L’è ora ad fe’ che basta!" per chiedere cessate il fuoco e difesa dei diritti umani

Ha avuto un ottimo riscontro, in termini partecipativi, "L'è ora ad fe' che basta!", appuntamento che gli organizzatori, gli Amici del Mulino Sapignoli, hanno definito "Chiamata pubblica per la pace". Dopo i saluti di rito della presidente dell'associazione Roberta Cianferoni e del sindaco Ronny Raggini (il comune ha dato il patrocinio), è stato dato il via alla proiezione del video I Bengala di Rino Salvi, il cui audio anima da anni il cunicolo di Poggio Torriana. Ai presenti è stato quindi proposto l'attraversamento dello stesso facendo percepire loro quella sensazione di precarietà ed effimera sicurezza che il luogo trasmette, si è creato così un lungo trenino umano che lo ha percorso col solo ausilio di flebili lumi di candela.

"La manifestazione non è stata solo un momento simbolico, ma un atto di responsabilità civile e collettiva: un richiamo a non voltarsi dall’altra parte, a difendere i diritti umani e la dignità della vita, ovunque essa venga violata. In un tempo attraversato da conflitti, ingiustizie e paura, abbiamo scelto di unirci nel segno della pace, del dialogo e della consapevolezza. Un gesto semplice ma potente, capace di creare connessione, dialogo, memoria e impegno. A seguire, un intenso momento di letture e riflessioni ha acceso il cuore dell’incontro, centrato in particolare sulla drammatica situazione nella Striscia di Gaza, teatro di un conflitto che da mesi infligge sofferenze indicibili alla popolazione civile. A Gaza mancano acqua, elettricità, medicine, cibo. Interi quartieri sono stati rasi al suolo, migliaia di vite innocenti, in particolare bambini, sono state spezzate, e milioni di persone vivono sotto assedio, senza via di fuga", spiegano gli organizzatori, che denunciano "il silenzio e l'indifferenza della comunità internazionale".

"È compito di ciascuno, cittadini, istituzioni, associazioni, alzare la voce contro la disumanità e chiedere un immediato cessate il fuoco, il rispetto del diritto internazionale e la protezione dei civili", è l'appello degli organizzatori.

"Ringraziamo tutti i partecipanti che con la loro presenza ed i loro contributi hanno reso grande questa manifestazione, risultato tutt'altro che scontato visto il periodo vacanziero in cui in tanti sono già proiettati verso le vacanze e al divertimento. Un particolare ringraziamento a quelle associazioni che con la loro collaborazione hanno contribuito al successo della stessa", chiosano.