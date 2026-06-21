A processo per aver abusato della figlia: assolto perché il fatto non sussiste

Si è concluso il processo di primo grado a carico di un 50enne

Un 50enne riminese è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di violenza sessuale aggravata commessa sulla figlia minorenne, per fatti risalenti al novembre 2019. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe abusato della figlia, all'epoca una bambina di 9 anni. Il 50enne si era separato dalla moglie, dal loro matrimonio era nata la bimba, che si è costituita parte civile assieme alla madre, attraverso l'avvocata Monica Rossi. Durante il processo la persona offesa del reato, oggi ragazzina 16enne, ha confermato le accuse formulate nei confronti del padre. La procura aveva chiesto condanna a 8 anni di reclusione per l'uomo, difeso dall'avvocato Guido Salzano. L'avvocata di parte civile attende le motivazioni della sentenza di primo grado per valutare il ricorso in appello.