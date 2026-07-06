A Riccione arriva Emma Marrone con il suo Live tour 2026
Mercoledì 15 luglio Emma salirà sul palco di Riccione Music City
Piazzale Roma si prepara ad accogliere la grinta inconfondibile di una delle voci più potenti e autentiche del pop italiano: mercoledì 15 luglio Emma salirà sul palco di Riccione Music City portando il suo straordinario Live Tour 2026.
Il concerto, che sta toccando le piazze e i festival musicali estivi più belli d’Italia, rientra nel cartellone artistico della città, contribuendo a rendere il palinsesto riccionese sempre più ricco e apprezzato grazie ad appuntamenti imperdibili di alto valore artistico. Come per altri artisti in cartellone, la tappa di Riccione è l’unica data estiva emiliano-romagnola del Live Tour 2026 di Emma Marrone.
Considerata una delle voci più potenti e uniche del panorama musicale italiano, Emma porta sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound, la forza espressiva del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare i fan ai nuovi successi. Un concerto che promette emozioni a fior di pelle, ritmo e tutta la potenza della sua voce, in una serata che unisce energia e autenticità. Un’occasione unica per vivere l’intensità e la potenza della sua voce.
Con questo concerto, Emma porta a Riccione il nuovo sound inaugurato con “Brutta Storia”, un brano che segna la sua evoluzione artistica e personale. Sul palco, l’artista alternerà i grandi successi del suo repertorio – da “Amami” a “Cercavo amore” – ai pezzi più recenti, regalando un viaggio musicale tra energia, sensibilità e passione pura.
Nel corso di oltre 15 anni di carriera Emma ha duettato e collaborato con i più importanti artisti del panorama musicale italiano e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un Trl Award, tre Mtv Awards, quindici Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Oltre che varie candidature agli Mtv Europe Music Awards e ai World Music Award.
Instancabile dal punto di vista artistico e umano, Emma è da sempre impegnata nel sociale come testimonial di importanti battaglie e non si è mai tirata indietro nel sostenere cause importanti sia come portavoce di varie associazioni sia attraverso i temi trattati nei suoi brani.
Lo scorso ottobre, Emma ha inaugurato una nuova fase artistica con la pubblicazione del singolo “Brutta Storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica raggiungendo anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali. Lo scorso dicembre, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane raggiungendo, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell’ultimo decennio a raggiungere questo traguardo. Il brano è stato certificato doppio platino e ha inaugurato l’anno conquistando il primo posto della classifica Fimi Singoli, confermandosi così un vero e proprio successo senza tempo. A marzo 2026 Emma ha pubblicato il singolo “Vacci Piano” con Rkomi e a pochi giorni dal debutto del tour estivo dall’Ippodromo di Roma, è uscito il brano “Antidrogra” insieme a Fabri Fibra.