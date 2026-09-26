A Riccione le atmosfere di Halloween e dell'autunno ne "Il Parco delle zucche"

Seconda edizione della kermesse nel giardino di Villa Lodi Fé

Con l’arrivo dell’autunno, a Riccione si preparano gli allestimenti de “Il Parco delle zucche”. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, dal 24 ottobre al 1° novembre 2026 il giardino di Villa Lodi Fé (viale delle Magnolie, 2) riapre i cancelli al grande appuntamento per famiglie, bambini e visitatori di ogni età. Per nove giorni, nel grande parco della storica villa nel cuore della città, prenderà vita un suggestivo villaggio autunnale, dove zucche, giochi, laboratori, spettacoli e attività per tutti accompagneranno grandi e piccoli alla scoperta di un mondo ispirato alle atmosfere dei tipici "pumpkin patch" americani. “Siamo felici di ospitare nuovamente un appuntamento molto apprezzato e che dimostra come a Riccione la magia e la voglia di stare insieme proseguano anche dopo l’estate — sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo ed Eventi Mattia Guidi —. Si tratta di un vero e proprio parco esperienziale pensato su misura per le famiglie e i bambini, ma anche per i visitatori di tutte le età, capace di trasformare uno dei nostri luoghi più belli in un mondo di meraviglia e di far vivere il cuore della città attraverso il gioco, la creatività e l’atmosfera unica dell’autunno”.

Il cuore dell’iniziativa sarà proprio il campo delle zucche, dove i visitatori potranno passeggiare, scegliere la propria zucca e darle forma e anima nei laboratori di intaglio e decorazione, trasformandola secondo la propria fantasia. Il programma propone un’ampia varietà di attività e attrazioni: ci si potrà addentrare nel divertente labirinto di balle di paglia, scatenarsi nell’area allestita con gonfiabili sicuri per i bambini di tutte le età, riscoprire il fascino del divertimento di una volta grazie ai giochi antichi in legno. Non mancheranno l’immancabile truccabimbi — perfetto per trasformarsi in simpatici personaggi di Halloween — le sculture di palloncini e i coinvolgenti spettacoli dal vivo. I bambini che desiderano avvicinarsi al mondo equestre potranno vivere la magica esperienza del battesimo della sella con i pony, mentre scenografici photobox a tema permetteranno di scattare indimenticabili foto ricordo. A completare l’esperienza magica e fiabesca ci saranno anche un mercatino a tema e una zona food con proposte culinarie e merende autunnali, anche a base di zucca. “Il Parco delle zucche” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19:00, mentre il sabato e la domenica l’orario sarà dalle 10:00 alle 19:00. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro a persona; l’accesso è invece gratuito per i bambini fino a 3 anni, le persone over 70, le persone con disabilità e un accompagnatore.

