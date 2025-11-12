A Riccione si cammina insieme per la Giornata nazionale del Parkinson

Il ritrovo è fissato alle 14:30 presso il Monumento ai Caduti del mare

Sabato 29 novembre si terrà a Riccione una camminata solidale in occasione della Giornata nazionale Parkinson, nell’ambito delle iniziative “Non sono solo Parkinson”, volte a promuovere la consapevolezza della malattia, incentivare l’attività fisica adattata e rafforzare la rete di sostegno sociale, oltre a sensibilizzare l’intera comunità.

Il ritrovo è fissato alle 14:30 presso il Monumento ai Caduti del mare (piazzale Marinai d’Italia). Da lì partirà la camminata aperta a tutti, in particolare a parkinsoniani e caregiver, accompagnata da Giulia Poggioli, istruttrice Afa di Attività fisica adattata. All’iniziativa parteciperà anche Adele Marina Zoffoli, assessora ai Servizi sociali e alla persona del Comune di Riccione.

La camminata sarà un’occasione per muoversi insieme, fare rete e vivere la comunità, condividendo momenti di informazione e riflessione sulle sfide quotidiane legate al Parkinson e sull’importanza del sostegno nel percorso di vita delle persone con Parkinson e dei loro caregiver.

In occasione della Giornata nazionale Parkinson, sono in programma anche altre iniziative di approfondimento e sensibilizzazione nei Comuni della provincia, per promuovere la partecipazione e rafforzare la rete territoriale di sostegno alle persone affette dalla malattia e alle loro famiglie. Venerdì 22 novembre, alle 10:30, si terrà un incontro pubblico al Teatro sociale di Novafeltria (via Giuseppe Mazzini, 69) dal titolo “La vita che cambia: accettazione, cura e risorse nella relazione con la malattia. Storie di resilienza, amore e rinascita”. Lo stesso incontro verrà replicato venerdì 29 novembre alle 10:30 presso la Sala del Consiglio comunale di Bellaria Igea Marina (piazza del Popolo, 1).

Le iniziative per la Giornata nazionale Parkinson sono promosse dall’associazione Parkinson in Rete e inserite nei programmi attuativi 2024 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Rimini e 2025 del Distretto di Riccione, con il patrocinio e il sostegno dei rispettivi enti locali.