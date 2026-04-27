A Riccione torna l'International Street Food: un weekend di cucina di strada e sapori

Da giovedì 20 aprile a domenica 3 maggio, piazzale Roma si riempirà di food truck

La 23° tappa della 10° Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia farà tappa da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026 a Riccione, in Piazzale Roma.

Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo. Per tre giorni il pubblico potrà gustare le prelibatezze di un grande villaggio gastronomico con decine di food truck e stand selezionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di street food.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 30 aprile alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte; venerdì 1 e sabato 2 e domenica 3 maggio, il festival sarà aperto dalle 12:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l’International Street Food torna nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, tradizione gastronomica e intrattenimento, offrendo momenti di convivialità per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo.