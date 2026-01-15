A Riccione un fine settimana per tutti: cinema, teatro, mostre e grandi eventi

Scopri cosa fare nel weekend 16-18 dicembre

Un fine settimana per tutti, capace di intrecciare cultura, sport e tradizione. Dal cinema d’autore al teatro dialettale, dai racconti di viaggio alla favola per famiglie, fino alla riflessione storica sul Novecento e ai ricordi della città: la programmazione degli appuntamenti spazia tra ambiti differenti, includendo le grandi competizioni di danza sportiva, il concerto corale, l’arte sostenibile e il benessere in riva al mare. Un ventaglio diversificato di storie, musica e attività all’aria aperta per chi sceglierà Riccione per le vacanze o per il relax, da giovedì 15 a domenica 18 gennaio.

“Il Cinema d’autore”: il 15 gennaio Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli presentano il film “Il rapimento di Arabella” al Cinepalace

Questa sera, giovedì 15 gennaio, al Cinepalace, per la rassegna “Il Cinema d’autore” è in programma “Il rapimento di Arabella”, scritto e diretto da Carolina Cavalli. La pellicola, premiata alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per la migliore interpretazione femminile a Benedetta Porcaroli, racconta il viaggio di Holly, una giovane donna che ritrova sé stessa nell’incontro con la piccola Arabella, tra situazioni assurde e profonde riflessioni esistenziali. A rendere la serata imperdibile sarà la presenza in sala della regista e della protagonista. L’appuntamento inizia alle 20:30 con l’aperitivo offerto da Indaco, seguito alle ore 21 dalla proiezione.

Il fascino dell’Africa australe tra immagini e racconti di viaggio: il 15 gennaio alla Biblioteca comunale

Questa sera, giovedì 15 gennaio (ore 21) la Biblioteca comunale ospita un nuovo incontro della rassegna “Racconti di viaggio”, curata dall’Angolo dell’avventura di Rimini e Riccione. La serata, dedicata al fascino di Sudafrica, Zimbabwe e Botswana, vedrà protagonista Daniele Gusella, che attraverso fotografie e testimonianze condurrà il pubblico in un’immersione totale nella natura selvaggia dell’Africa australe. L’ingresso è libero.

“La Sgrignarèla”: il 16 gennaio la commedia “As videm fantesma” alla Granturismo

Venerdì 16 gennaio (ore 20:30) la sala Granturismo ospita il secondo appuntamento della rassegna teatrale “La Sgrignarèla”, promossa dalla Famija Arciunesa per coniugare tradizione romagnola e solidarietà. Protagonista della serata sarà la compagnia Hermanos con la commedia dialettale “As videm fantesma”, opera di Giovanni Spagnoli ricca di equivoci esilaranti e atmosfere d’altri tempi. L’evento si aprirà con un omaggio a Giuseppe Lo Magro, storico custode dell’identità locale a cui è dedicata l’intera rassegna, attraverso la lettura di alcune sue poesie e riflessioni. L’incasso della serata sarà devoluto alle associazioni di volontariato del territorio riccionese (ingresso 10 euro). I biglietti sono disponibili in prevendita presso la Tabaccheria nr. 24 (viale Circonvallazione 108) e la libreria Edicolé Speranza (viale Romagna 52), oppure direttamente in sala la sera dello spettacolo.

“Dai cori al cuore”: il 18 gennaio il Coro Città di Riccione Women Ensemble alla chiesa San Paolo

Domenica 18 gennaio (ore 17), la chiesa San Paolo (viale Vercelli, 21) ospita l’ultimo appuntamento della rassegna musicale “Dai cori al cuore”. Il concerto, dal titolo “Le voci illuminano il silenzio”, vedrà protagonista il Coro Città di Riccione Women Ensemble diretto dal maestro Marco Galli, con la partecipazione della pianista e solista Maura Miceli. Il programma spazierà tra composizioni classiche, sacre e autori contemporanei, offrendo un’esperienza sonora capace di unire spiritualità e raffinata eleganza.

“La bella stagione di Riccione Teatro 25/26”: il 18 gennaio Federica Rosellini in “Ivan e i cani” alla Granturismo

Domenica 18 gennaio (ore 21) nell’ambito della rassegna “La bella stagione di Riccione Teatro 25/26”, la sala Granturismo ospita “Ivan e i cani” di Hattie Naylor. Lo spettacolo, interpretato da Federica Rosellini, porta in scena l’odissea di Ivan, un bambino di quattro anni che nella Russia poverissima degli anni Novanta decide di fuggire da una casa segnata dalla violenza. Una fiaba nera tratta da una storia vera, in cui il piccolo protagonista trova la salvezza grazie all’incontro inaspettato con una muta di cani randagi che lo accolgono tra loro regalandogli la sopravvivenza ogni giorno (biglietto intero 8 euro, ridotto under 14 6 euro; ingresso gratuito sotto i 4 anni di età, prevendita online su Liveticket o al botteghino del Palazzo del Turismo ogni giovedì, dalle 14 alle 18).

La fotografia di Pico e la pittura di De Grandis in mostra a Villa Mussolini e a Villa Franceschi

Fino a domenica 18 gennaio, Villa Mussolini ospita la mostra “Foto Riccione. Pico forever”, dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri. Per oltre cinquant’anni, il fotografo ha documentato con sensibilità e rigore lo sviluppo urbano, turistico e culturale di Riccione. L’esposizione presenta una selezione di scatti in bianco e nero provenienti dall’archivio dello storico studio Foto Riccione, oltre a due sezioni inedite: il litorale fuori stagione e la ricostruzione dello studio di Pico. La mostra è aperta dalle 9 alle 13; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A Villa Franceschi prosegue la mostra “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, una retrospettiva dedicata all’artista riccionese, profondamente legato alla città sia come autore sia come educatore. Il percorso espositivo ripercorre l’intera produzione dell’artista, dalle opere giovanili ai lavori della maturità. Domenica 18 gennaio, alle 17, è in programma una visita guidata a cura della storica dell’arte Annamaria Bernucci, che accompagnerà i visitatori in un approfondimento sulle tematiche della mostra. Il percorso intreccerà la poliedrica attività dell’artista con le correnti artistiche che ha vissuto e interpretato in prima persona tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’90. La mostra è aperta al pubblico fino all’8 febbraio: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

“Anfalkraw” e “Traditi”: al Centro della Pesa il racconto delle persecuzioni del Novecento

Prosegue alla galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) il percorso dedicato alla memoria con due importanti esposizioni che indagano i drammi delle persecuzioni del Novecento.

La mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq” approfondisce la tragica repressione subita dal popolo kurdo durante il regime di Saddam Hussein. Realizzata dal Museo del Territorio in collaborazione con il Comune di Riccione, l’Università di Bologna e la MiSAK – Missione storico archeologica italiana in Kurdistan (Ismeo e Istituto Kurdo di Roma), con il supporto delle autorità e degli istituti di ricerca del Kurdistan iracheno, l’esposizione nasce nell’ambito del programma regionale “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria”. Il percorso presenta un racconto accessibile e scientificamente fondato, con l’obiettivo di favorire una comprensione più profonda dei fenomeni di persecuzione e dei processi di costruzione della memoria collettiva.

Trova spazio nella stessa sede anche “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”, l’esposizione curata da Daniel Degli Esposti e Andrea Tirincanti che analizza la frattura civile causata dalle leggi razziste del 1938. Attraverso documenti d’archivio e fotografie, il percorso mette in luce i meccanismi di discriminazione e deportazione avvenuti nel contesto locale, documentando le responsabilità del sistema fascista ma anche i rari gesti di solidarietà.

Le due mostre, a ingresso libero, sono visitabili fino al 14 febbraio: il lunedì dalle 14 alle 18:50; dal martedì al sabato, con orario continuato, dalle 9 alle 18:50.

L’arte sostenibile di William Zanca in esposizione al primo piano del Municipio di Riccione

Fino a domenica 18 gennaio, il primo piano del Municipio di Riccione (viale Vittorio Emanuele II, 2) ospita la mostra di William Zanca, artista che celebra la sostenibilità attraverso l’uso creativo di alluminio riciclato, trasformando materiali di scarto in raffinati mosaici moderni. Il percorso espositivo mette in luce le sue opere più celebri, come i famosi animali fantastici e i ritratti pop art, per lanciare un messaggio profondo sulla salvaguardia dell’ambiente. L’esposizione “Arte fuori dal Comune” è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì fino alle 16:30.

Sport, benessere e tempo libero

Dal 16 gennaio, per oltre un mese, il Playhall (viale Carpi, 24) diventa il cuore pulsante dei “Campionati italiani assoluti 2026” di danza sportiva. Organizzata dalla Fidesm, la manifestazione vedrà impegnati oltre 4mila atleti provenienti da tutta Italia. Le competizioni prenderanno il via dal 16 al 18 gennaio con l’energia della street dance e del breaking.

La lunga pista di pattinaggio affacciata sul mare che da piazzale Roma conduce verso il porto resta aperta fino a domenica 18 gennaio, dalle 15 alle 22 nei giorni feriali, dalle 10 alle 24 sabato e domenica. Il costo per un’ora di pattinaggio è di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 140 cm; disponibili anche i “pinguini tutor” per i più piccoli al costo di 4 euro.

La grande ruota panoramica che offre una vista spettacolare sul mare e sulla città è aperta dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi e dalle 15 alle 23 nei feriali. I biglietti costano 10 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini sotto i 7 anni; disponibile anche il family pass da 25 o 30 euro, in base alla composizione del nucleo familiare.

Proseguono gli appuntamenti di “Meditare camminando”, il percorso meditativo mattutino gratuito e aperto a tutti, che unisce movimento, respiro e consapevolezza immersi nell’energia del mare. L’iniziativa, curata da Stefano Visani – facilitatore sulle arti yogiche e taoista, mental coach sportivo e life – propone esercizi di Qi Gong taoista, pratiche di respiro, meditazioni per la presenza e il benessere interiore, mudra e strategie per gestire freddo, energia e vibrazione personale, con l’obiettivo di acquisire strumenti pratici da portare nella vita quotidiana. L’appuntamento torna ogni mattina dal venerdì al lunedì, dalle 8 alle 9, in piazzale San Martino.

Ogni domenica dalle 10 alle 11, piazzale San Martino ospita l’iniziativa “La saggezza del sorriso. Il Tao del movimento”, trasformandosi in uno spazio dedicato alla cura di sé attraverso il Qi Gong e il respiro consapevole della meditazione taoista. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per riscoprire equilibrio, vitalità e armonia interiore grazie a movimenti dolci, presenza corporea e a un approccio che unisce pratica tradizionale e benessere.