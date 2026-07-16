A Riccione un fine settimana ricchissimo di appuntamenti tra danza, sport e cultura

Tra i momenti più attesi del weekend spiccano il live del rapper milanese Ernia in piazzale Roma e l’intimo concerto all’alba di Giovanni Truppi

Si annuncia un fine settimana ricchissimo di appuntamenti a Riccione, con un cartellone di eventi che spazia dai grandi concerti live alla grande danza, passando per la cultura, lo sport, le eccellenze enogastronomiche, le iniziative per i bambini. Tra i momenti più attesi del weekend spiccano il live del rapper milanese Ernia in piazzale Roma e l’intimo concerto all’alba di Giovanni Truppi sulla spiaggia del Marano. Il cuore del fine settimana batterà forte anche attorno alle celebrazioni per la tradizionale Festa della Madonna del Mare, che tra rievocazioni storiche a bordo dello storico lancione Saviolina, processioni e spettacolari fuochi d’artificio al porto unirà residenti e turisti in un abbraccio di storia e spiritualità. Un fine settimana da vivere tra spiagge e piazze, completato dal viaggio nei sapori romagnoli di Tramonto DiVino a Villa Mussolini, sessioni di yoga al sorgere del sole, mercatini e cinema sotto le stelle, musica live nei quartieri di Riccione.

A Riccione Estate Danza la serata “DanceXperience” e il “Premio Carla Fracci 2026”: il 16 luglio in piazzale Roma

Il grande spettacolo di RED – Riccione Estate Danza, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla formazione, alla cultura e allo spettacolo della danza, va in scena questa sera, giovedì 16 luglio alle ore 21:00. Il palco di piazzale Roma sarà il cuore della serata “DanceXperience”, un viaggio attraverso i molteplici linguaggi della danza a ingresso gratuito. Nel corso dell’evento prenderà vita il galà “Danza con Noi”, che vedrà protagoniste scuole di danza provenienti da tutta Italia con performance originali e innovative. La serata ospiterà il “Premio Carla Fracci 2026”, che si conferma un importante progetto dedicato alla valorizzazione dell’eccellenza, dell’impegno e della formazione nella danza classica. Il riconoscimento si articolerà in due sezioni: il “Premio Ambasciatore della danza italiana nel mondo”, conferito a personalità che hanno contribuito alla diffusione e alla valorizzazione della danza italiana a livello internazionale, e il “Premio Carla Fracci al talento”, dedicato ai giovani danzatori che si distinguono per qualità artistiche, potenzialità e percorso formativo.

“Summer Park Fest” all’insegna dell’inclusione: il 16 luglio un’ora di giostre gratis al Luna Park

Torna questa sera, giovedì 16 luglio, dalle ore 21:00 alle 22:00 presso il Luna Park di Riccione (via Amerigo Vespucci), la terza edizione del “Summer Park Fest”, l’appuntamento inclusivo che offrirà a tutti i bambini e ragazzi un giro gratuito su ogni attrazione. L’evento nasce dal sogno del giovane Leonardo Giovannini, affetto da sindrome di Williams, che desiderava creare in Romagna un momento di gioco e socializzazione condiviso, unendo giovani con e senza disabilità. Un desiderio diventato realtà grazie alla collaborazione con la famiglia Savina, storici gestori del Luna Park di Riccione.

La Festa della Madonna del Mare: tutti gli appuntamenti dal 16 al 19 luglio

Questa sera, giovedì 16 luglio alle ore 21:15, nell’ambito delle iniziative per la celebrazione della Festa della Madonna del Mare, la terrazza del Club Nautico (viale D’Annunzio 4/A) ospiterà l’incontro pubblico a ingresso libero “La Saviolina e il mare di Riccione. Storie da navigare, memorie da custodire”. Durante la serata, dedicata alla storica imbarcazione simbolo della marineria locale e alla valorizzazione del patrimonio marino, il pubblico potrà provare in anteprima un’esperienza immersiva di navigazione virtuale in 3D, un progetto destinato ad arricchire il futuro STAR Museum. L’incontro pubblico vedrà la partecipazione di Stefano Medas, archeologo navale, studioso della navigazione antica e della marineria storica dell’Adriatico, tra i massimi esperti italiani del settore, che da anni si occupa della tutela e della valorizzazione della Saviolina. A moderare l’incontro sarà il giornalista de “Il Resto del Carlino” Carlo Andrea Barnabé. Accanto a loro interverranno Roberto Malfagia, co-direttore artistico dello STAR Museum e responsabile del laboratorio creativo “La Jetée”, e Andrea Tirincanti, coordinatore del comitato scientifico e co-direttore artistico dello STAR Museum. Insieme a loro prenderanno la parola la sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e la presidente del Club Nautico Riccione Franca Mulazzani.

Sabato 18 luglio alle ore 17:00, il Porto di Riccione sarà il palcoscenico della tradizionale veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna, un momento molto atteso che vedrà protagoniste le Mariegole e lo storico lancione simbolo della città, con le loro vele colorate che animeranno il mare in un’atmosfera suggestiva e carica di significato.

Domenica 19 luglio alle ore 5:30, la spiaggia libera del Marano (tra le zone 132 e 134) ospiterà il concerto all’alba delle “Albe in controluce” con il cantautore Giovanni Truppi, protagonista del progetto speciale “La lunga fiaba di sabbia”. Lo spettacolo intreccia “La lunga strada di sabbia” di Pier Paolo Pasolini e le “Fiabe italiane” di Italo Calvino, facendo dialogare il reportage costiero pasoliniano del 1959 con le fiabe delle stesse regioni in un continuo intreccio tra realtà e mito, osservazione e immaginazione. Truppi, in questo progetto, si fa voce e interprete di una narrazione più ampia, accompagnando il racconto con brani della tradizione e con canzoni scritte da Pasolini. Ne nasce una forma ibrida, evocativa, che non è solo concerto né teatro né lettura, ma un dispositivo poetico in cui la parola orale si fa geografia e la musica diventa eco narrativa.

Domenica 19 luglio alle ore 9:15, al Porto di Riccione, si terrà la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare, seguita dalla processione in mare con la Saviolina e le imbarcazioni storiche. In serata, alle 21:00, il piazzale del Porto ospiterà la Santa Messa Solenne, presieduta dal vescovo emerito monsignor Francesco Lambiasi. A chiudere la festa sarà il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, che illuminerà il cielo regalando un momento di grande emozione a cittadini e turisti. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

“Cinema nel parco”: tutti gli appuntamenti dal 16 al 19 luglio

Prende il via questa sera, giovedì 16 luglio, la nuova edizione della rassegna “Cinema nel parco”, in programma fino al 3 settembre nella suggestiva cornice dell’anfiteatro del Parco degli Olivetani (viale Luigi Einaudi). Grazie all’iniziativa ministeriale “Cinema Revolution”, il biglietto d’ingresso (6,50 euro) scende a 3,50 euro per i film italiani ed europei contrassegnati in rassegna. A inaugurare il fine settimana sarà la proiezione di “Marty Supreme” di Josh Safdie per la sezione “Best of”, dedicata ai titoli di maggiore rilievo artistico e internazionale dell’ultima stagione. Si prosegue venerdì 17 luglio (a ingresso libero) con l’evento speciale “Made in Riccione”, una serata curata da Linda Simoncelli e Ailen Pasos che prevede la proiezione di “4 film brevi che girano il mondo”, oltre all’incontro con il collettivo Good Situations e Gianmarco Liggieri. Sabato 18 luglio l’atmosfera si farà leggera e brillante con la “Comedy night” dedicata alla pellicola “Un bel giorno” firmata da Fabio De Luigi, mentre domenica 19 luglio la programmazione del weekend si concluderà con il film “Le città di pianura” di Francesco Sossai per la sezione “Best of”.

Ernia con il “Solo per amore Summer tour 2026”: il 18 luglio in piazzale Roma

La grande musica di “Riccione Music City 2026” prosegue sabato 18 luglio sul palco di piazzale Roma: alle ore 21:00 sarà il turno di Ernia, uno dei rapper e cantautori più apprezzati e seguiti della sua generazione. L’artista milanese farà tappa a Riccione con il suo “Solo per amore Summer tour 2026”, uno show ad alta energia che mette in luce la sua straordinaria presenza scenica e una scrittura capace di connettere generazioni diverse. Il live riprende il concept dell'ultimo album “Per soldi e per amore” – un viaggio intimo tra la dimensione pubblica del rapper Ernia e quella più personale di Matteo – confermando l’evoluzione di una penna sempre più matura e autoriale. I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su Ticketone.

“Tramonto DiVino” tra bollicine e sapori della tradizione: il 18 luglio nel parco di villa Mussolini

Sabato 18 luglio, dalle ore 19:30 alle 23:30, il giardino di villa Mussolini ospita la tappa riccionese di “Tramonto DiVino”, l’atteso roadshow del gusto realizzato in collaborazione con il Comune di Riccione e Federalberghi. I sommelier Ais guideranno il pubblico in un viaggio sensoriale tra oltre 400 vini in libero assaggio di circa 80 cantine regionali, con focus speciali sulle bollicine romagnole “Novebolle”, gli spumanti metodo classico e le 100 migliori etichette regionali. La gastronomia vedrà protagonista la piadina romagnola Igp interpretata in chiave gourmet dallo chef Daniele Reponi, affiancata da eccellenze Dop e Igp come il formaggio di fossa di Sogliano, il culatello di Zibello, il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano e lo squacquerone di Romagna, il tutto arricchito da musica dal vivo e storytelling enogastronomico. L'ingresso costa 28 euro e comprende la libera degustazione dei vini, i ticket food, il calice in omaggio e la guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare 2026/2027”; i biglietti sono acquistabili direttamente alla cassa oppure online sul sito shop.emiliaromagnavini.it, opzione consigliata per evitare code e attiva fino alle ore 18:00 di venerdì 17 luglio.

Sport, benessere e tempo libero

“Storia e storie in spiaggia” prosegue oggi pomeriggio, giovedì 16 luglio (ore 17:30) alla spiaggia 62, con i laboratori a tema storico e archeologico per bambini dai 5 ai 13 anni a cura del Museo del Territorio di Riccione.

Dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 luglio, estemporanea di pittura en plein air sul lungomare di Riccione (tratto compreso tra il piazzale del Porto e le spiagge 88/90) e mercatino di creatori di prodotti dell’ingegno creativo in piazza Moravia (Lungomare Shakespeare).

Questa sera, giovedì 16 luglio, musica live con i Safe Escape in piazza Sacco e Vanzetti alle ore 21:00.

Oggi, giovedì 16 luglio, ultimo giorno delle finali del Trofeo giovanissimi esordienti C1/C2 e della finale esordienti C3 di tuffi allo Stadio del nuoto; dal 17 al 19 luglio stessa location per le finali dei Campionati regionali di categoria in vasca lunga (Crcvl) dell’Emilia-Romagna.

Venerdì 17 luglio alle 21 il rock italiano sarà il grande protagonista all’angolo tra i viali San Martino e Gramsci con i Radio Kom, l’attesa Vasco tribute band, mentre ai Giardini Alba il quartetto Tequilas offrirà un vasto repertorio musicale spaziando tra soul, folk, funk e pop, per cantare e ballare insieme sui classici intramontabili.

Venerdì 17 luglio (ore 21) proseguono gli incontri serali in piazza Matteotti con “La linea di San Michele Arcangelo. Un viaggio tra storia, simbolo e spirito”, a cura di Alessandro Saffiotti, architetto, musicista ed esperto Nar (Neuro Acoustic Reprogramming), dedicato all’esplorazione dei legami tra luoghi, tradizioni e dimensione spirituale (in caso di maltempo l’incontro si terà alla sala conferenze del Centro della Pesa, in viale Lazio 10).

Venerdì 17 luglio, dalle 18 in poi, torna “Fièra – L’arte del fare”, la manifestazione che celebra la creatività, l’artigianato d’autore e le produzioni di qualità, a rendere ancora più speciale la passeggiata serale in viale Gramsci (nel tratto compreso tra i viali Oberdan e Corridoni).

Sabato 18 luglio torna l’appuntamento con “Le Albe dello Yoga”, l'iniziativa curata dall’insegnante Renza Bellei e pensata per accompagnare cittadini e turisti in un rigenerante percorso di risveglio fisico e mentale alle prime luci del giorno. Gli incontri, a offerta libera e aperti a praticanti di ogni livello – dai principianti ai più esperti –, si terranno tutti i sabati fino al 5 settembre, dalle ore 6:30 alle 7:30. Per prendere parte alle sessioni e godersi appieno l’attività, si consiglia di portare con sé un tappetino e di indossare abiti comodi.

Sabato 18 luglio, dal pomeriggio fino alla mezzanotte, il Lungomare Goethe (all’altezza della spiaggia 115) ospita una selezione di espositori di artigianato e shopping creativo, pensata per arricchire la tradizionale passeggiata serale.

Proseguono gli appuntamenti mattutini sul mare guidati da Stefano Visani con ritrovo in piazzale San Martino: “Meditare camminando” fino al 13 settembre dal martedì alla domenica alle 7:30. L’appuntamento con “Risveglio energetico – Il Tao del movimento” prosegue fino al 13 settembre dal martedì alla domenica alle 8:30.

La mostra fotografica “Pianosequenza” di Adolfo Franzò a Villa Franceschi

Prosegue a Villa Franceschi la mostra fotografica “Pianosequenza” di Adolfo Franzò, celebre fotografo ritrattista con oltre 45 anni di carriera. L’esposizione raccoglie circa 40 opere dedicate ai grandi protagonisti del cinema, della televisione e della musica, reinterpretando attraverso le immagini il linguaggio cinematografico del piano sequenza. Tra i volti ritratti figurano star internazionali come Robert De Niro, Nicole Kidman, Helen Mirren e Willem Dafoe, insieme a importanti protagonisti italiani come Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Toni Servillo, Carlo Verdone e Pino Daniele.

La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dal venerdì alla domenica dalle 20 alle 24. L'ingresso è gratuito.

“Bruno Barbey. Gli italiani” in mostra a Villa Mussolini

A Villa Mussolini prosegue “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. Con la sua macchina fotografica, Barbey ha colto l’anima di un Paese sospeso tra le ferite della guerra e le nuove speranze: il Sud impegnato nella difficile ricostruzione e il Nord proiettato verso il sogno metropolitano. Mendicanti, aristocratici, suore, bambini di strada, contadini, operai e borghesi popolano immagini dense di umanità in cui emergono teatralità, senso di comunità, resilienza e gioia di vivere. Le fotografie in bianco e nero, selezionate dallo stesso Barbey poco prima della sua scomparsa, restituiscono tutti gli strati della società: l’Italia delle cerimonie religiose e delle feste di paese, del boom economico e delle tradizioni antiche, degli operai e dei contadini, dei nuovi ricchi e, soprattutto, degli umili che con la loro fierezza incarnano la più profonda identità italiana.

Il percorso, arricchito da citazioni di grandi autori come Calvino e Pasolini, invita inoltre il pubblico a una partecipazione attiva: i visitatori potranno contribuire alla creazione di un album collettivo portando le proprie foto di famiglia degli anni ’60. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: fino al 6 settembre la mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23 (ingresso a pagamento: open 13, intero 12, ridotto 10 euro).

Fino al 4 agosto, lo spazio “Generazione Riviera” di villa Mussolini – dedicato ai fotografi d’autore che hanno raccontato il territorio negli anni, creando un filo immaginario tra passato, presente e futuro della riviera – ospita le opere di Paolo Bernabini, classe 1961, considerato uno degli artisti italiani più interessanti della sua generazione. In esposizione una selection di immagini tratte dal progetto “Greeting From”, realizzato tra il 2003 e il 2004 sulle spiagge della Riviera romagnola: gli scatti colgono con intelligenza e forte simbolizzazione i rituali del passeggio sul bagnasciuga, gli sguardi protesi verso il mare e le dinamiche di una realtà comune che si muove lungo la riva, offrendo una serie fotografica esemplare e di grande intuizione.

“Storie di mare, di spiaggia, di abissi” in mostra alla Biblioteca comunale

Alla Galleria del Centro della Pesa prosegue la mostra “Storie di mare, di spiaggia, di abissi”, nata dalla donazione di 130 libri a tema marino da parte della “Bologna Children's Book Fair” alla Biblioteca comunale di Riccione. L’esposizione propone una selezione di albi illustrati, racconti, poesie, testi divulgativi e silent book provenienti da tutto il mondo, che compongono una costellazione di storie scritte in tantissime lingue diverse. La mostra resterà aperta fino al 3 ottobre, il lunedì dalle 14 alle 18.50 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 18.50, con ingresso gratuito.

Prosegue presso lo spazio MArCo (primo piano di Bottega Brandina, viale Gramsci 1) la mostra a ingresso libero “Homo homini lupus” di Marco Morosini, che indaga le tensioni dei rapporti umani, tra appartenenza e isolamento, restituendo un’immagine critica della società. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30, fino al 4 ottobre.

The Box Hotel ospita la mostra “Feelings Designed by Ducati” fino al 31 luglio.



