A Rimini 70.000 presenze per raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri: il programma

Firmata questa mattina la convenzione per il XXVI Raduno Nazionale Rimini pronta ad accogliere 70.000 partecipanti dal 15 al 17 maggio

Questa mattina (martedì 10 marzo), nella Sala della Giunta, è stato apposto il sigillo ufficiale sull’accordo che apre il conto alla rovescia verso uno degli appuntamenti più attesi del 2026: la firma della convenzione tra il Comune di Rimini e l’Associazione Nazionale Carabinieri segna il via libera definitivo all’organizzazione del XXVI Raduno Nazionale dell’Anc, in programma nella città romagnola dal 15 al 17 maggio 2026. Un evento di portata nazionale che porterà sul lungomare e nelle piazze di Rimini circa 70.000 tra soci, carabinieri in servizio, familiari e simpatizzanti provenienti da ogni angolo d’Italia, trasformando la città per tre giorni in palcoscenico dei valori fondanti dell’Arma: legalità, servizio, memoria e senso civico.

A sottoscrivere la convenzione, sono stati il Segretario Generale del Comune di Rimini, Diodora Valerino e il Presidente del Comitato Organizzatore del Raduno, Generale di Divisione Pasquale Muggeo, in rappresentanza del Presidente nazionale Anc, Generale di Corpo d’Armata Libero Lo Sardo. Erano presenti anche il Sindaco Jamil Sadegholvaad, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Ruggero Rugge, oltre a numerosi rappresentanti delle strutture regionali e nazionali dell’Anc.

La convenzione – il cui testo era stato approvato dalla Giunta comunale nella seduta di qualche giorno fa – costituisce il quadro normativo entro cui si muoverà l’intera macchina organizzativa dell’evento. Il documento disciplina in modo puntuale i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Comitato organizzatore del Raduno, individuando con precisione le attività, le responsabilità e le modalità operative necessarie alla realizzazione delle iniziative sul territorio cittadino. In concreto, il Comune di Rimini si impegna a mettere a disposizione spazi e aree pubbliche per le manifestazioni in calendario: dal Villaggio della Legalità sul lungomare alle mostre tematiche, dalle esibizioni musicali alle cerimonie istituzionali, fino al tradizionale sfilamento conclusivo che attraverserà il cuore della città.

L’accordo prevede inoltre il pieno supporto organizzativo da parte del Comune, compresa la gestione della mobilità urbana e i necessari interventi di coordinamento per la sicurezza nelle giornate dell’evento. Con la firma odierna, l’accordo acquista piena efficacia giuridica e operativa, rendendo il percorso verso il Raduno definitivamente tracciato.

Il raduno nazionale rappresenta l’appuntamento più identitario promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri, fondata nel 1886 e oggi realtà di straordinaria ampiezza: oltre 165.000 soci, 1.662 sezioni distribuite sul territorio nazionale e 32 all’estero, 166 nuclei di Protezione Civile e 266 gruppi di volontariato. L’Anc opera quotidianamente nella promozione dei valori dell’Arma, nell’educazione alla legalità nelle scuole e nel supporto alle comunità locali attraverso un articolato sistema di volontariato e protezione civile. Ogni edizione del Raduno Nazionale è l’occasione per rinnovare il legame profondo tra l’Istituzione e la società civile, celebrando storia, memoria e valori condivisi. A Rimini convergeranno soci provenienti dalle 1.700 Sezioni Anc, dai Nuclei di Protezione Civile e dalle Organizzazioni di Volontariato degli Ispettorati Regionali, per tre giornate dense di iniziative culturali, commemorative ed educative.

Il programma: tre giorni di eventi tra piazze, lungomare e arena

Venerdì 15 maggio il Raduno prenderà il via con l’Alzabandiera (ore 9.30) e l’inaugurazione del Villaggio della Legalità sul lungomare: uno spazio aperto al pubblico e rivolto in particolare alle nuove generazioni, dedicato ai temi della legalità, del contrasto alla violenza di genere e al bullismo. La giornata offrirà anche due esposizioni di grande fascino storico: la mostra delle uniformi storiche dei Carabinieri, allestita presso il Teatro Amintore Galli, e l’esposizione di auto d’epoca dei Nuclei Radiomobile in Piazza Cavour. Nel pomeriggio è atteso il suggestivo lancio dei paracadutisti del 1° Reggimento Carabinieri “Tuscania” sulla spiaggia antistante la ruota panoramica (ore 16). La serata si chiuderà con lo spettacolo teatrale “La foto del Carabiniere” di Claudio Boccaccini, dedicato alla memoria di Salvo D’Acquisto, in programma alle ore 21.30 all’Arena Francesca da Rimini.

Sabato 16 maggio si aprirà con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e la Santa Messa. Tra i momenti più emozionanti della giornata, l’esibizione della Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo sulla spiaggia antistante la Ruota Panoramica: si tratta del più antico complesso musicale dell’Arma dei Carabinieri, nella sua attuale configurazione composto da 33 elementi. In serata, Piazzale Fellini ospiterà il grande concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, appuntamento capace ogni anno di conquistare il pubblico per la varietà del repertorio, la perfezione formale delle esecuzioni e il suggestivo impatto visivo degli orchestrali in uniforme.

Domenica 17 maggio sarà il giorno del gran finale: dopo gli onori al Ministro della Difesa, circa 70.000 partecipanti si concentreranno lungo Via Destra del Porto per il tradizionale sfilamento sul Lungomare Tintori, fino alla tribuna autorità collocata nei pressi della Rotonda Lucio Battisti. Un corteo imponente e commovente, autentico cuore pulsante di ogni Raduno Nazionale.

Per l’intera durata del Raduno, nella Piazza sull’Acqua sarà allestito un campo di Protezione Civile con esercitazioni pratiche e dimostrazioni delle attività svolte dai volontari Anc: un’ulteriore finestra aperta sulla vocazione civica e solidaristica che caratterizza l’Associazione.