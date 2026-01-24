A Rimini aumentano i laureati: dati in crescita nella provincia
Comuni come Casteldelci, Talamello, Santarcangelo di Romagna e Mondaino guidano la crescita
Il 24 gennaio si celebra la Giornata internazionale dell’educazione, istituita dall’Onu per richiamare l’attenzione sul ruolo centrale dell’istruzione nello sviluppo, nella coesione sociale e nella riduzione delle disuguaglianze. “Un’occasione – sottolinea la vicesindaca con delega all’università del Comune di Rimini, Chiara Bellini - che consente di leggere con uno sguardo più ampio anche l’evoluzione del nostro territorio, alla luce dei dati emersi sui livelli di istruzione nella città e nella provincia di Rimini”.
Secondo un’elaborazione Openpolis su dati Istat, infatti, l’intera provincia registra un aumento significativo della popolazione laureata tra il 2018 e il 2022. I dati confermano che investire in educazione resta uno degli strumenti più efficaci per contrastare il disagio socio‑economico: chi raggiunge livelli di istruzione più elevati ha maggiori probabilità di accedere a carriere stabili e meglio retribuite, con benefici che si estendono all’intero arco della vita. Allo stesso tempo, la condizione socio‑economica di partenza continua a influenzare i percorsi di studio, rendendo fondamentale l’impegno delle istituzioni nel garantire pari opportunità di accesso ai più alti gradi di istruzione.
La città e la provincia di Rimini: 27 comuni in crescita
L’analisi dei 27 comuni della provincia mostra un territorio in movimento, con una crescita diffusa e trasversale del numero di residenti laureati. Dalla costa all’entroterra, quasi tutti i comuni registrano incrementi significativi, segno di un cambiamento culturale che coinvolge l’intero tessuto provinciale.
Comuni come Casteldelci (+9 punti), Talamello (+6,5), Santarcangelo di Romagna (+6) e Mondaino (+5,9) guidano la crescita, mentre solo Gemmano registra un lieve calo, influenzato anche da dinamiche demografiche. “Il quadro complessivo – sottolinea Chiara Bellini - è quello di una città e di una provincia che stanno compiendo un vero e proprio salto culturale, con ricadute positive sulla qualità sociale, sulla competitività e sulla capacità di attrarre competenze”.
Tabella – Laureati nei 27 comuni della provincia di Rimini (2018–2022)
Comune
Laureati 2018
Laureati 2022
Differenza
Rimini
30,6%
34,9%
+4,3
Riccione
26,6%
30,7%
+4,1
Santarcangelo di R.
24,6%
30,6%
+6,0
Bellaria-Igea Marina
22,3%
25,6%
+3,3
Cattolica
27,7%
31,5%
+3,8
Coriano
20,3%
23,7%
+3,4
Verucchio
22,5%
26,3%
+3,8
San Giovanni in Marignano
23,5%
28,1%
+4,6
Morciano di Romagna
22,5%
25,3%
+2,8
Novafeltria
23,6%
26,1%
+2,5
Montescudo–Monte Colombo
17,4%
19,7%
+2,3
San Clemente
16,9%
19,3%
+2,4
Poggio Torriana
19,2%
24,2%
+5,0
Saludecio
16,9%
19,6%
+2,7
San Leo
17,4%
23,1%
+5,7
Pennabilli
22,8%
24,3%
+1,5
Montefiore Conca
17,5%
19,4%
+1,9
Sant’Agata Feltria
19,1%
20,9%
+1,8
Sassofeltrio
12,7%
16,3%
+3,6
Mondaino
22,1%
28%
+5,9
Gemmano
18,9%
16,7%
−2,2
Talamello
16,7%
23,2%
+6,5
Montecopiolo
18,7%
21,7%
+3,0
Montegridolfo
18,4%
22,1%
+3,7
Maiolo
17,5%
22,9%
+5,4
Casteldelci
12,1%
21,1%
+9,0
Misano Adriatico
23,2%
26,4%
+3,2
2. Rimini nel contesto regionale: una delle crescite più alte dell’Emilia‑Romagna
Nel confronto con gli altri capoluoghi dell’Emilia‑Romagna, Rimini si distingue per una delle crescite più elevate. Con un aumento di +4,3 punti percentuali, il capoluogo supera città con una presenza universitaria più antica, come Parma, Ferrara, Reggio Emilia, e province come Ravenna, Piacenza e Forlì, collocandosi tra i territori più dinamici della regione.
Tabella – Laureati nei capoluoghi dell’Emilia‑Romagna (2018–2022)
Comune
Laureati 2018
Laureati 2022
Differenza
Bologna
44,8%
49,6%
+4,8
Ferrara
35,4%
39,4%
+4,0
Forlì
28,7%
32,0%
+3,3
Cesena
29,2%
33,5%
+4,3
Ravenna
25,5%
29,4%
+3,9
Modena
34,4%
39,1%
+4,7
Parma
36,7%
40,5%
+3,8
Piacenza
30,1%
33,0%
+2,9
Reggio Emilia
26,9%
30,8%
+3,9
Rimini
30,6%
34,9%
+4,3
3. Il ruolo del Campus di Rimini e l’impegno del territorio
“Sono risultati – chiude la Bellini – che confermano l’importanza degli investimenti che il territorio, attraverso Unirimini, dedica al Campus di Rimini dell’Università di Bologna. La presenza universitaria a Rimini sta generando un impatto che va oltre la formazione professionale, visto che: aumenta il capitale umano qualificato, rafforza la competitività economica, arricchisce il tessuto culturale e comunitario, contribuisce a rendere Rimini una città più attrattiva per giovani, imprese e talenti. Inoltre, attrae studenti e visibilità internazionale.
Serve proseguire su questa strada, ampliando il numero di amministrazioni, associazioni e imprese coinvolte nel progetto del Campus Unibo di Rimini. L’obiettivo è consolidare un ecosistema formativo capace di generare benefici diffusi per tutta la provincia: non solo competenze tecniche, ma un vero e proprio balzo culturale, che renda il territorio più innovativo, più coeso e più capace di affrontare le sfide future.