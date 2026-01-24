A Rimini aumentano i laureati: dati in crescita nella provincia

Comuni come Casteldelci, Talamello, Santarcangelo di Romagna e Mondaino guidano la crescita

Il 24 gennaio si celebra la Giornata internazionale dell’educazione, istituita dall’Onu per richiamare l’attenzione sul ruolo centrale dell’istruzione nello sviluppo, nella coesione sociale e nella riduzione delle disuguaglianze. “Un’occasione – sottolinea la vicesindaca con delega all’università del Comune di Rimini, Chiara Bellini - che consente di leggere con uno sguardo più ampio anche l’evoluzione del nostro territorio, alla luce dei dati emersi sui livelli di istruzione nella città e nella provincia di Rimini”.

Secondo un’elaborazione Openpolis su dati Istat, infatti, l’intera provincia registra un aumento significativo della popolazione laureata tra il 2018 e il 2022. I dati confermano che investire in educazione resta uno degli strumenti più efficaci per contrastare il disagio socio‑economico: chi raggiunge livelli di istruzione più elevati ha maggiori probabilità di accedere a carriere stabili e meglio retribuite, con benefici che si estendono all’intero arco della vita. Allo stesso tempo, la condizione socio‑economica di partenza continua a influenzare i percorsi di studio, rendendo fondamentale l’impegno delle istituzioni nel garantire pari opportunità di accesso ai più alti gradi di istruzione.

La città e la provincia di Rimini: 27 comuni in crescita

L’analisi dei 27 comuni della provincia mostra un territorio in movimento, con una crescita diffusa e trasversale del numero di residenti laureati. Dalla costa all’entroterra, quasi tutti i comuni registrano incrementi significativi, segno di un cambiamento culturale che coinvolge l’intero tessuto provinciale.

Comuni come Casteldelci (+9 punti), Talamello (+6,5), Santarcangelo di Romagna (+6) e Mondaino (+5,9) guidano la crescita, mentre solo Gemmano registra un lieve calo, influenzato anche da dinamiche demografiche. “Il quadro complessivo – sottolinea Chiara Bellini - è quello di una città e di una provincia che stanno compiendo un vero e proprio salto culturale, con ricadute positive sulla qualità sociale, sulla competitività e sulla capacità di attrarre competenze”.

Tabella – Laureati nei 27 comuni della provincia di Rimini (2018–2022)

Comune Laureati 2018 Laureati 2022 Differenza Rimini 30,6% 34,9% +4,3 Riccione 26,6% 30,7% +4,1 Santarcangelo di R. 24,6% 30,6% +6,0 Bellaria-Igea Marina 22,3% 25,6% +3,3 Cattolica 27,7% 31,5% +3,8 Coriano 20,3% 23,7% +3,4 Verucchio 22,5% 26,3% +3,8 San Giovanni in Marignano 23,5% 28,1% +4,6 Morciano di Romagna 22,5% 25,3% +2,8 Novafeltria 23,6% 26,1% +2,5 Montescudo–Monte Colombo 17,4% 19,7% +2,3 San Clemente 16,9% 19,3% +2,4 Poggio Torriana 19,2% 24,2% +5,0 Saludecio 16,9% 19,6% +2,7 San Leo 17,4% 23,1% +5,7 Pennabilli 22,8% 24,3% +1,5 Montefiore Conca 17,5% 19,4% +1,9 Sant’Agata Feltria 19,1% 20,9% +1,8 Sassofeltrio 12,7% 16,3% +3,6 Mondaino 22,1% 28% +5,9 Gemmano 18,9% 16,7% −2,2 Talamello 16,7% 23,2% +6,5 Montecopiolo 18,7% 21,7% +3,0 Montegridolfo 18,4% 22,1% +3,7 Maiolo 17,5% 22,9% +5,4 Casteldelci 12,1% 21,1% +9,0 Misano Adriatico 23,2% 26,4% +3,2

2. Rimini nel contesto regionale: una delle crescite più alte dell’Emilia‑Romagna

Nel confronto con gli altri capoluoghi dell’Emilia‑Romagna, Rimini si distingue per una delle crescite più elevate. Con un aumento di +4,3 punti percentuali, il capoluogo supera città con una presenza universitaria più antica, come Parma, Ferrara, Reggio Emilia, e province come Ravenna, Piacenza e Forlì, collocandosi tra i territori più dinamici della regione.

Tabella – Laureati nei capoluoghi dell’Emilia‑Romagna (2018–2022)

Comune Laureati 2018 Laureati 2022 Differenza Bologna 44,8% 49,6% +4,8 Ferrara 35,4% 39,4% +4,0 Forlì 28,7% 32,0% +3,3 Cesena 29,2% 33,5% +4,3 Ravenna 25,5% 29,4% +3,9 Modena 34,4% 39,1% +4,7 Parma 36,7% 40,5% +3,8 Piacenza 30,1% 33,0% +2,9 Reggio Emilia 26,9% 30,8% +3,9 Rimini 30,6% 34,9% +4,3

3. Il ruolo del Campus di Rimini e l’impegno del territorio

“Sono risultati – chiude la Bellini – che confermano l’importanza degli investimenti che il territorio, attraverso Unirimini, dedica al Campus di Rimini dell’Università di Bologna. La presenza universitaria a Rimini sta generando un impatto che va oltre la formazione professionale, visto che: aumenta il capitale umano qualificato, rafforza la competitività economica, arricchisce il tessuto culturale e comunitario, contribuisce a rendere Rimini una città più attrattiva per giovani, imprese e talenti. Inoltre, attrae studenti e visibilità internazionale.

Serve proseguire su questa strada, ampliando il numero di amministrazioni, associazioni e imprese coinvolte nel progetto del Campus Unibo di Rimini. L’obiettivo è consolidare un ecosistema formativo capace di generare benefici diffusi per tutta la provincia: non solo competenze tecniche, ma un vero e proprio balzo culturale, che renda il territorio più innovativo, più coeso e più capace di affrontare le sfide future.