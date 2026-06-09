A Rimini cresce l'occupazione, ma è ancora emergenza per giovani e donne

L'analisi della Cisl: "Nel triennio 2023-2025 la crescita ha premiato quasi esclusivamente gli uomini"

Il Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro e il Coordinamento Politiche di Genere della Cisl Usr Emilia-Romagna hanno presentato il rapporto annuale sul mercato del lavoro in ottica di genere. "I dati relativi alle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini mostrano luci e ombre: i fondamentali occupazionali migliorano, ma i divari di genere si allargano e la situazione dei giovani si aggrava in modo preoccupante", scrive la Cisl in una nota.

Il tasso di occupazione maschile regionale (fascia 20-64 anni) è all'84,3%, quello femminile al 69,6%: quasi 15 punti di distanza. Nelle tre province il gap è ancora più marcato. A Ravenna gli uomini occupati sono l'84,1% contro il 66,9% delle donne (-17,2 punti); a Forlì-Cesena 84,6% contro 66,4% (-18,2 punti); a Rimini 85,6% contro 65,1% (-20,5 punti), il divario più ampio delle tre. È però Rimini a registrare la crescita più vivace: +1,5 punti in un anno, +3,5 rispetto al 2019. Forlì-Cesena rimane invece l'unica provincia dell'area a non aver ancora recuperato i livelli pre-pandemici. Nel triennio 2023-2025 la crescita ha premiato quasi esclusivamente gli uomini: il tasso femminile è rimasto fermo o è peggiorato ovunque.

Il tasso di disoccupazione regionale è del 3,6% per gli uomini e del 4,6% per le donne. A Ravenna si registra un'eccezione: il tasso maschile (4,7%) supera quello femminile (3,2%), caso quasi unico nel panorama regionale. A Forlì-Cesena le donne sono al 5,5% contro il 3,7% degli uomini; a Rimini al 5,8% contro il 3,7%. Una nota positiva arriva dalla cassa integrazione: Ravenna e Rimini registrano rispettivamente -19,7% e -17,7% di ore autorizzate rispetto all'anno precedente.

"Il tasso di inattività femminile è l'indicatore che più preoccupa", spiega la Cisl. A livello regionale le donne inattive sono il 32,1% contro il 19% degli uomini. Nelle tre province il divario è ancora più acuto: a Ravenna le donne inattive sono il 35,4% (uomini 19,6%), a Forlì-Cesena il 34,5% (uomini 17,8%), a Rimini addirittura il 37,3% (uomini 16,5%), tra i dati più elevati dell'intera regione. Nel triennio il divario è cresciuto ovunque, con la punta più alta a Forlì-Cesena: +8,4 punti in tre anni. A raccontare le stesse dinamiche sono anche le dimissioni volontarie: nel 2024 in Emilia-Romagna il 65% ha riguardato madri lavoratrici, nel 56% dei casi alla nascita del primo figlio, spinte soprattutto da difficoltà nei servizi di cura e nell'organizzazione del lavoro.

Altro dato definito dal sindacato "allarmante" riguarda la fascia 15-24 anni: la disoccupazione giovanile regionale è balzata dal 12,3% al 17,4% in un solo anno, con oltre 17.000 occupati persi. Meno di un giovane su tre è attivo nel mercato del lavoro, e nelle province romagnole meno del 20% delle ragazze tra i 15 e i 24 anni risulta occupata o in cerca di impiego. Le dinamiche provinciali aggravano il quadro: a Forlì-Cesena la partecipazione giovanile femminile è crollata di 9,6 punti, il dato peggiore delle tre province; a Ravenna il tasso di attività maschile giovanile cresce di 8 punti, ma quello femminile cala di 3,3; a Rimini i giovani uomini guadagnano oltre 8 punti, le ragazze appena 0,4.

Sul fronte Neet - i giovani tra 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non si formano - il fenomeno coinvolge l'8,2% della popolazione giovanile romagnola, con una punta del 10,5% tra le ragazze. A livello provinciale Rimini mostra un netto miglioramento (dal 14% al 7% nel biennio 2022-2024), mentre Ravenna (10%) e Forlì-Cesena (11%) restano sopra la media regionale. A complicare ulteriormente il quadro, oltre il 50% delle assunzioni previste dalle imprese risulta di difficile reperimento, con punte del 68% nell'edilizia e del 62% nella sanità.