Dal 12 al 14 febbraio 2027 A Rimini Fiera tornano gli stati generali della Pesca

Pescare Show: la manifestazione occuperà più spazi al quartiere fieristico, ben sei

La community della pesca sportiva e ricreativa, della nautica da diporto e dell’outdoor si prepara a fare rotta su Rimini per la prossima edizione di Pescare Show, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in programma dal 12 al 14 febbraio 2027 nel quartiere fieristico riminese. Forte dei numeri registrati in chiusura dell'ultima edizione (oltre 160 brand presenti, +40% di visitatori totali e +70% di presenze estere), l’evento si ripresenta con un format ancora più ricco e dinamico: Pescare Show occuperà 6 padiglioni, con più spazio alla nautica e all’outdoor. Confermate le aree speciali: le Casting Pool per dimostrazioni e prove di lancio, la Fly Tying Experience con H2o Magazine, dedicata ai costruttori di mosche artificiali, con i laboratori del Fly Tying Workshop e gli incontri della Fly Fishing Flash Talks. Il Content Hub ospiterà le novità delle aziende, mentre l’Acquademo, acquario mobile per i test di prodotto, e il Social Media Village saranno punti d’incontro per appassionati e professionisti. Il Fipsas Village proporrà attività per i più giovani dedicate alla pesca, all’outdoor e alla tutela dell’acqua.



Novità del layout sarà la Hall Sud, trasformata in Welcome Village con lo Stage Live Streaming, una mostra fotografica sulla Patagonia curata da H2o Magazine e la Fishing Arena, nuovo baricentro istituzionale dell’evento. Qui, in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e Regione Emilia-Romagna, si terranno confronti sui temi industriali, normativi e ambientali del settore.



Pescare Show 2027 accelera inoltre sulla vocazione business, rafforzando il suo ruolo di piattaforma commerciale internazionale. Ieg consolida il programma di incoming pensato per creare connessioni strategiche tra gli espositori e i trade visitor, i buyer internazionali e i dealer. L'obiettivo è favorire l'incontro tra domanda e offerta. Un posizionamento rafforzato anche dalle partnership istituzionali internazionali siglate con Igfa (International Game Fish Association) ed Effa (European Fly Fishing Association). A livello nazionale, IEG ha siglato una nuova partnership con il Salone Nautico di Puglia per promuovere lo sviluppo della nautica e della pesca sportiva nell’ambito della Blue Economy, con particolare attenzione alla sostenibilità delle coste.

