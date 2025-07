A Rimini il brindisi dell’estate: i sapori della Romagna protagonisti con P.Assaggi di Vino

L'evento torna sulla Piazza sull'acqua dal 4 al 6 luglio

Dal 4 al 6 luglio sulla Piazza sull'acqua del ponte di Tiberio, a Rimini, torna "P.Assaggi di Vino", la manifestazione organizzata dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, che per il nuovo appuntamento conta di ripetere i numeri del 2024: 15.000 assaggi e 25.000 presenze.

"P.Assaggi di Vino" è stato presentato questa mattina (venerdì 27 giugno) in conferenza stampa, dove non è mancata una nota polemica. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha infatti criticato la scelta della Camera di Commercio della Romagna di non contribuire alla realizzazione di alcuni eventi del territorio, compreso "P.Assaggi di Vino". Lo conferma Luca Ioli della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini: "La Camera di Commercio ha bloccato i contributi ad alcuni eventi del territorio, come i nostri o agli spettacoli culturali", ha sottolineato Luca Ioli.

P.Assaggi di Vino: la 23esima edizione



Arrivato alla sua 23esima edizione, il più importante evento vinicolo del territorio schiera ai nastri di partenza 25 aziende vinicole e 4 aziende olearie della Provincia di Rimini. Tutti i vini del territorio sono rappresentati: il pagadebit, i tagli bordolesi, il trebbiano, il famoso, i cabernet e gli spumanti di nuova generazione del territorio a base trebbiano si affiancano ai più usuali sangiovese e rebola.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Luca Ioli - Cna

Per 18 euro, sarà possibile ricevere il coupon con bicchiere, 4 assaggi di vino e uno di olio. È possibile acquistare i coupon sul sito di Visit Rimini, saltare le file e presentarsi direttamente ai banchi dei produttori.Nell'edizione 2025 "P.assaggi di Vino" si impreziosisce di una masterclass itinerante di Luca Gardini che di fatto aprirà la kermesse, venerdì 4 luglio alle 20. Saranno 40 gli iscritti che seguiranno Gardini nella degustazione alla scoperta dei sangiovesi e delle rebole delle sottozone.L'altra grande novità di quest'anno è il padiglione Rimini Doc, adiacente la zona food, dove oltre alla Rimini Rebola si potrà assaggiare il frutto del nuovo progetto dei produttori riminesi, il RiminiSangiovese, vini tutti rigorosamente inseriti nella iconica bottiglia marchiata Rimini.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini

Per la manifestazione, un'intera piazza food sarà a disposizione dei visitatori, le proposte culinarie spazieranno dagli hamburger alle polpette, al pesce, alla piada sino a piatti più intriganti proposti dalla nuova collaborazione con l'Osteria del Povero Diavolo di Poggio Torriana. Con il celebre locale, l'evento "P.assaggi di vino" intraprende un percorso di solidarietà. Per gli amanti della cucina vegetariana non mancheranno piatti dedicati e le immancabili pannocchie alla brace.Confermata anche la collaborazione con Marinando che intrigherà i visitatori portandoli con il suo catamarano sotto le volte del Ponte di Tiberio.Non mancherà infine la musica di qualità con jazz e musica dal vivo nella zona food e dj set sulla piazza principale.