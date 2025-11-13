A Rimini la Bdc Challenge 2026: in palio una borsa di studio per il Liceo dell’International School Rimini

La competizione premierà il progetto più innovativo con una borsa di studio a copertura totale

Torna la Bdc Challenge, la competizione che premia le menti giovani più creative e visionarie, pronte a proporre soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e inclusivo. Giunta alla terza edizione, la sfida 2026 segna un traguardo speciale: il lancio del primo Liceo internazionale IB di Rimini in apertura nel 2026, e una borsa di studio a copertura totale della retta del primo anno in palio per il vincitore.

La Bdc Challenge 2026 invita gli studenti a presentare un progetto capace di generare un impatto positivo sulla società, affrontando temi chiave come l’ambiente, l’innovazione tecnologica sostenibile, l’inclusione e la salute mentale. Per la prima volta, la sfida coinvolge anche Rimini e l'unica scuola Ib della Romagna: un passo avanti verso un modello educativo globale e all’avanguardia.

“Con la Bdc Challenge vogliamo offrire agli studenti un’occasione reale per esprimere talento e creatività, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile e aperto al mondo” le parole di Irene Piazza Roncoroni, Ceo Bdc School.

International School Rimini offre un percorso IB – International Baccalaureate, dal Primary Years Programme (Pyp) al Middle Years Programme (Myp), portando sul territorio romagnolo una proposta formativa internazionale di altissimo livello. Continuando il percorso Myp, Il liceo- a partire dal 2026- sarà facilmente accessibile anche agli studenti provenienti dai comuni limitrofi della regione, grazie a un servizio pullman giornaliero.

Tra novembre e dicembre sono previsti tre webinar informativi gratuiti, dedicati alla presentazione della Challenge e al supporto dei partecipanti:

· 11 novembre ore 18:00

· 27 novembre ore 18:00

· 16 dicembre ore 18:00

Agli incontri parteciperanno i Principals delle sedi di Milano, Cologno e Rimini, insieme a Marco Paschina, Managing Director Bdc School, per illustrare regolamento, modalità di partecipazione e criteri di valutazione.

Sul sito ISR sarà inoltre attiva una sezione tutor, dove gli studenti della High School offriranno sessioni di mentoring per aiutare i partecipanti a sviluppare i propri progetti.

La giuria, composta da tre esperti esterni, valuterà i lavori sulla base di cinque pilastri: mindset globale, spirito imprenditoriale, competenze Steam, empatia e creatività.

“La Challenge è un laboratorio di idee, dove i ragazzi imparano a pensare in grande, a innovare e a trasformare la loro visione in azione", spiega Marco Paschina, Managing Director Bdc School.

Le candidature resteranno aperte dal 1° novembre 2025 al 18 gennaio 2026. Per partecipare è necessaria la preventiva sottoscrizione del Regolamento e della Privacy da parte del genitore o tutore legale, scaricando i documenti dal sito ufficiale https://www.isrimini.com/high-school-e-challenge-2026-international-school-rimini-isr.